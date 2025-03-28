Путин: Россия не была инициатором боевых действий на Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, что боевые действия на Украине начались после государственного переворота. По его словам, Россия не была их инициатором.

Как утверждает господин Путин, Россия на протяжении восьми лет пыталась урегулировать ситуацию на Украине мирными средствами. Он заявил, что российские власти «вынуждены были взять под защиту» Крым, а также «долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском».

«Не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий. Они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами. И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины»,— сказал Владимир Путин на встрече с моряками АПЛ «Архангельск».

24 февраля 2022 года господин Путин, объявляя о начале военной операции, назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. В сентябре того же года он назвал целью СВО ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине. В декабре 2024-го президент РФ заявил о стремлении завершить военный конфликт.

О попытках урегулирования — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».