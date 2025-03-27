В пункты выдачи заказали страхование

Страховые компании запускают страхование пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Участники рынка и эксперты сходятся в том, что это перспективный сегмент из-за большого числа клиентов и невысокой убыточности. Но в таких условиях есть вероятность, что страхование может стать фактически обязательным условием работы ПВЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт выдачи заказов интернет-магазина Ozon

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пункт выдачи заказов интернет-магазина Ozon

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Страховщики запускают продажу полисов для пунктов выдачи заказов маркетплейсов. В конце марта 2025 года такой продукт начал предлагать «Ozon Страхование» (сервис одноименного маркетплейса) совместно с «Ингосстрахом» и «Зетта Страхованием». В компании «Ренессанс Страхование» заявили “Ъ”, что планирует запустить аналогичную услугу в ближайшее время. Рассматривает такую возможность и СОГАЗ.

Полис для владельцев ПВЗ включает четыре тарифа стоимостью от 9 тыс. до 19,5 тыс. руб. в год.

«Страховой продукт распространяется на помещение и имущество ПВЗ (мебель, технику, внутреннюю отделку) и предназначен для компенсации ущерба от пожара, взлома, потопа»,— поясняют в «Ozon Страховании».

Кроме того, если страховой случай привел к временному закрытию ПВЗ, будет компенсироваться простой на срок до десяти дней. Также полис включает защиту от кражи товаров и гражданскую ответственность перед арендодателем и другими третьими лицами, добавляют в компании. Страховое покрытие варьируется от 625 тыс. до 2,1 млн руб.

Застраховать можно как ПВЗ «Озона», так и сторонних маркетплейсов, даже если пункты оформлены на разные юрлица. Все взаимодействие с владельцами ПВЗ будет организовано через подразделение «Ozon Страхования».

В 2024 году о намерениях развивать страховое направление заявили «Озон», Wildberries, «Яндекс» и «Авито». «Озон» пошел по пути white label, которая предусматривает создание страховых продуктов на базе лицензий других страховых компаний. Маркетплейс «Яндекса» решил искать «небольшую страховую компанию с лицензией для покупки» (см. “Ъ” от 3 октября 2024 года). «Авито» развивает модель встроенных сервисов.

Для страховщиков это весьма перспективный сегмент рынка. «Это крупнейший сегмент малого и среднего бизнеса, получивший интенсивное развитие благодаря электронной торговле»,— отмечает исполнительный директор по партнерским продажам «Зетта Страхования» Алексей Хомяков. По данным сервиса «Яндекс Карты», на начало марта 2025 года в России насчитывалось 185 тыс. пунктов выдачи. При этом у «Озона» сеть ПВЗ составляет около 60 тыс. пунктов, у Wildberries — 54 тыс., у «Яндекс Маркета» — около 15 тыс. (см. “Ъ” от 24 марта).

Как отмечает начальник управления поддержки бизнеса «Ингосстраха» Оксана Хлопова, полис отличается широким покрытием и обеспечивает комплексную защиту. При этом, по оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, объем сегмента может составить до 4 млрд руб., а уровень убыточности будет низким, поскольку подобные страховые случаи редко происходят на ПВЗ. По оценке совладельца страхового брокера Mainsgroup Сергея Худякова, уровень убыточности будет находиться в диапазоне 40–80%.

9 триллионов рублей составил оборот интернет-торговли в РФ по итогам 2024 года, по данным АКИТ.

Однако эксперты указывают на потенциально высокую конкуренцию в сегменте. «Маркетплейсы работают с ПВЗ по принципу франшизы, что позволяет им прежде всего "поиграть" с размером комиссии и сделать его ниже, если ПВЗ и товар, находящийся в нем, не будут застрахованы»,— считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Он не исключает и прямого требования о наличии договора страхования «как условия для подключения к работе с тем или иным маркетплейсом», однако в этом случае «должен быть выбор среди нескольких страховщиков».

Эксперимент со страховкой «может закончиться тем, что это будет принудительной практикой при открытии ПВЗ», не исключает основатель консалтингового агентства «Шольчев» Евгений Шольчев.

Вместе с тем страховщикам, которые разрабатывают подобные продукты в одиночку, без маркетплейса, придется конкурировать при помощи скидок или иных способов, что может негативно сказаться на рентабельности, указывает Александр Цыганов. Для клиентов основной минус состоит в том, что «страховка не в полной мере покрывает все риски, и в первый год пилотирования мы можем увидеть относительно высокий уровень отказов в выплате», отмечает господин Бархота.

Wildberries и «Яндекс» не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова