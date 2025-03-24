Заказы разошлись по пунктам

В российских городах уже открылось достаточное количество пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, о чем свидетельствует падение интереса потенциальных предпринимателей к открытию новых точек. Минувшей зимой число заявок на запуск такого бизнеса снизилось на 14% год к году в том числе из-за опасений потерпеть неудачу и понести убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

С декабря 2024 года по февраль 2025 года спрос на франшизы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) снизился на 14% год к году и на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, подсчитали в Franshiza.ru по запросу “Ъ”. По данным TopFranchise, в январе 2025 года интерес к открытию ПВЗ Wildberries снизился на 19,6%, Ozon — на 12%. У предпринимателей вырос интерес только к открытию пунктов «Яндекс Маркета» — на 23,4%, уточнили аналитики.

«Яндекс Маркет» пока имеет самое небольшое покрытие сети из представленных маркетплейсов, поэтому его франшизой активно интересуются владельцы других ПВЗ в сегменте, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

По ее словам, падение интереса бизнеса к открытию новых ПВЗ других маркетплейсов связано с насыщенностью рынка, который становится все более конкурентным. В крупных городах даже невооруженным взглядом заметно, что количество ПВЗ выше, чем спрос на них: в некоторых районах пункты Ozon и Wildberries находятся друг за другом через каждые 50 метров, соглашается основатель агентства «Шольчев» Евгений Шольчев.

Предпринимателей может отпугивать система штрафов партнеров от самих маркетплейсов. Только у Wildberries выручка от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами в 2023 году составила 14,9 млрд руб., что на 76% больше год к году, сообщали ранее в компании. Требования к пунктам выдачи заказов и ответственность партнеров маркетплейсов стали выше, констатирует исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.

Тем не менее в «Яндекс Маркете» темпы роста интереса предпринимателей к открытию ПВЗ сохраняются, а в Ozon число заявок на открытие пунктов выдачи в начале 2025 года выросло в два раза год к году, утверждают в компаниях.

По данным сервиса «Яндекс Карты», на начало марта 2025 года в России насчитывалось 185 тыс. пунктов выдачи, что на 42% больше год к году. Годом ранее прирост составлял 51%, уточнили аналитики. Наибольшее число ПВЗ открыто в Москве — 16,5 тыс. таких точек, что на 38% больше год к году, в Петербурге — 7,5 тыс. (на 31% больше), в Новосибирске — 2 тыс. (на 29% больше), Екатеринбурге — 2,7 тыс. (на 39% больше).

Количество пунктов выдачи заказов в крупных городах России на март 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Число пунктов выдачи заказов (тыс.) Динамика (% год к году) Москва 16,5 38 Санкт-Петербург 7,5 31 Новосибирск 2 29 Екатеринбург 2,7 39 Казань 2 34 Нижний Новгород 2 35 Челябинск 1,8 39 Красноярск 1,4 32 Самара 2,2 39 Уфа 1,6 42 Ростов-на-Дону 2 35 Омск 1,2 34 Краснодар 2,9 31 Воронеж 1,7 31 Волгоград 1,2 32 Пермь 1,7 35 РФ в целом 185 42 Открыть в новом окне Данные: подсчеты сервиса «Яндекс Карты».

По итогам 2024 года в России число ПВЗ Ozon выросло на 39% год к году, до 54,3 тыс., Wildberries — на 35%, до 45,8 тыс., «Яндекс Маркета» — на 35%, до 14 тыс., подсчитали в Infoline. На сегодня у Ozon открыто более 60 тыс. пунктов, у Wildberries — 54 тыс., «Яндекс Маркета» — почти 15 тыс., сообщили “Ъ” в компаниях. Несмотря на высокоразвитую структуру данного сегмента рынка, партнерские ПВЗ по-прежнему остаются перспективной формой бизнеса, считают в Wildberries. В основном предпринимателей мотивируют открывать новые пункты низкий порог входа, минимальные требования к открытию и возможность быстрого старта бизнеса, добавляют в компании.

Последнее время развитие происходит преимущественно в малых городах и селах, где пока нет ПВЗ, говорит президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Сами маркетплейсы стимулируют открытия в малых населенных пунктах. В «Яндекс Маркете» говорят, что усилили финансовую поддержку для партнеров, желающих открыть ПВЗ там, где их недостаточно: кроме единоразовой выплаты теперь они могут получать ежемесячные выплаты в течение полугода. Но в маленьких селах ожидать высокой прибыли не стоит из-за небольших оборотов точек, предупреждает Евгений Шольчев. В Ozon говорят, что увеличили объем гарантированного дохода в первые полгода работы ПВЗ на 26% по сравнению с прошлым годом.

Евгений Шольчев считает, что бум открытий ПВЗ уже позади. Предпринимателям, имеющим до трех ПВЗ, будет сложнее развиваться, поэтому, по мнению Евгении Черницкой, все чаще можно будет увидеть объявления о продаже такого бизнеса.

Дарья Андрианова