Путин: России нужен собственный торговый флот в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо увеличить количество торговых судов, способных осуществлять перевозки в арктических водах. Об этом господин Путин сказал во время выступления на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«России, как суверенной державе, нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут обеспечивать перевозки как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов»,— сказал глава государства (трансляцию выступления ведет пресс-служба Кремля на Rutube).

При этом президент добавил, что отечественных мощностей для производства такого количества судов будет недостаточно. По его словам, России придется «действовать по всем направлениям» — покупать готовые суда, а также налаживать сотрудничество с мировыми производителями. Владимир Путин обратил внимание, что в первую очередь страна должна поддерживать собственных производителей и выстраивать отечественную структуру судостроения.

Глава государства также подчеркнул, что на данный момент Россия располагает самым крупным ледокольным флотом в мире. По словам господина Путина, стране необходимо продолжать усиливать свои позиции в этой области, вводить в эксплуатацию новые суда, в том числе атомные ледоколы.