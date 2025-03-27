Путин: железнодорожный выход Сибири и Урала к Арктике разгрузит Транссиб

В России следует реализовать проект Арктического полигона железных дорог, заявил президент Владимир Путин на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога». По словам президента, инициатива позволит регионам Сибири, Урала и Северо-Запада РФ получить прямой выход к арктическим портам. Это позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и эффективно использовать морские перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Строительство будет проведено по аналогии с Восточным полигоном и включит модернизацию Северной железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), уточнил глава государства.

«Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией,— все хорошо известно. Но думать об этом — о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги — нужно уже сейчас, сегодня»,— сказал господин Путин.

Президент добавил, что в результате строительства новые точки выхода в Арктику появятся и у коридора «Север—Юг». Тот связывает РФ со странами Центральной Азии и Персидского залива.

Подробнее о выступлении Владимира Путина на форуме читайте в материале «Его полярное сиятельство».