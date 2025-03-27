Путин: Мурманск играет определяющую роль в освоении Арктики

Президент России Владимир Путин заявил, что Мурманск является важной базой атомного ледокольного флота России. По словам господина Путина, это делает город одним из главных логистических и военных центров России на Севере, позволяющим стране осуществлять судоходство в арктических водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мурманск — это порт приписки атомного ледокольного флота России. Он, как известно, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс»,— заявил глава государства во время выступления на VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» (цитата по пресс-службе Кремля).

Владимир Пути уточнил, что России необходимо улучшать городскую среду в населенных пунктах Крайнего Севера, чтобы сделать жизнь в Арктике по-настоящему комфортной и привлекательной.

Глава государства добавил, что задачи России в регионе должны быть рассчитаны на десятилетия и века и иметь «исторический масштаб». Россия должна делать все для укрепления своего глобального лидерства в Арктике.