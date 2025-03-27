Макрон предложил направить замороженные €230 млрд РФ на восстановление Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил направить российские замороженные активы на сумму €230 млрд на постконфликтное восстановление Украины. С таким предложением французский лидер выступил по итогам саммита европейских лидеров, который прошел в Париже сегодня, 27 марта. Президент Франции отметил, что судьба активов будет предметом обсуждений в рамках переговоров о мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Замороженные активы России на сумму €230 млрд ($248,12 млрд) могут быть использованы для будущего восстановления в рамках мирного соглашения, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон»,— сообщает агентство Reuters.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поручил Министерству финансов тщательно изучить последствия возможного изъятия замороженных активов России. До этого он говорил, что «можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы», поскольку это противоречит международному праву.

По разным оценкам, ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд российских государственных активов. Еще около $58 млрд активов, включая дома, яхты и самолеты, заморожены у частных лиц. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для помощи Украине. Благодаря этому в 2024 году Киев получил €3 млрд, 90% этой суммы пошло на содействие ВСУ. Распределение средств пересматривается ежегодно.

Анастасия Домбицкая