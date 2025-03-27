Макрон: Европа направит на Украину военную миссию после мирного соглашения

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны направят на Украину «силы обеспечения безопасности». По задумке европейцев, они будут действовать на море, в воздухе и на суше и будут использованы для контроля за соблюдением мирного соглашения. Об этом он заявил по итогам саммита европейских лидеров в Париже. По словам французского лидера, это может произойти после того, как Россия и Украина договорятся о мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Будут развернуты силы обеспечения безопасности из нескольких европейских стран»,— сказал господин Макрон (цитата по Associated Press).

Французский лидер при этом сообщил, что не все участники саммита выступили в поддержку размещения вооруженных сил на Украине. «Это не единодушное (решение)»,— сказал он. И добавил: «Нам не нужно единодушного (согласия. — "Ъ"), чтобы реализовать это».

Сегодня, 27 марта, во французской столице проходит саммит европейских стран, на которой присутствуют представители около 30 государств—союзников Украины. На встрече планировалось обсудить потенциальную отправку на Украину миротворческой миссии. Разместить войска европейцы должны для того, чтобы «удержать Россию от повторного нападения» после достижения мира, считает президент Франции.

В саммите принял участие и сам президент Украины Владимир Зеленский. Ранее на совместной пресс-конференции лидер Франции объявил о дополнительной помощи Украине в размере €2 млрд. Господин Макрон особо отметил, что Россия не должна диктовать условия мирного договора: мнения Украины, Европы, США и Великобритании также должны учитываться.

Подробнее о заявлениях лидера Франции — в материале «Ъ» «Двое из дворца».

Анастасия Домбицкая