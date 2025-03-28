В Татарстане в I чтении одобрили введение штрафа за нарушение содержания собак

Депутаты Татарстана в I чтении одобрили введение штрафа за нарушение содержания собак. Соответствующий законопроект приняли на восьмом заседании Госсовета республики седьмого созыва.

За принятие законопроекта проголосовали 72 депутата. Два участника заседания проголосовали против и еще два воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с 1 июля начнут штрафовать за незарегистрированных собак

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане с 1 июля начнут штрафовать за незарегистрированных собак

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Размер штрафов составит от 2 до 4 тыс. руб. за первое нарушение. При повторном нарушении сумма увеличится до 5 тыс. руб.

Закон предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Татарстан. Штрафы будут накладываться не только за отсутствие регистрации, но и за содержание животных в местах общего пользования многоквартирных домов или на придомовых территориях.

Контроль за исполнением закона возложен на Главное управление ветеринарии Кабинета министров Татарстана. Ведомство будет следить за соблюдением новых правил, составлять протоколы и рассматривать дела о нарушениях.

Документ направлен на повышение контроля в сфере обращения с животными, обеспечение безопасности граждан и защиту их прав.

В октябре 2024 года в Министерстве юстиции Татарстана обсуждали перевод добровольной регистрации собак в разряд обязательной с 1 января 2025 года. Законопроект был принят депутатами Госсовета республики в конце декабря 2024 года.

Артём Дергунов