В Татарстане в первом чтении одобрили обязательную регистрацию собак
Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении приняли проект закона, согласно которому регистрацию собак сделают обязательной. Об этом стало известно на заседании республиканского парламента.
В Татарстане в первом чтении одобрили обязательную регистрацию собак
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов рассказал, что в республике насчитывается более 111 тыс. собак. Из них с 2017 года зарегистрировано только 14 тыс. животных (около 13%).
«Принятие предложенного закона будет первым шагом на пути регулирования вопроса сокращения в республике безнадзорных собак»,— заявил Алмаз Хисамутдинов.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года в Татарстане также планируют ввести штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию собак от 2 до 4 тыс. руб.