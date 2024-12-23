Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении приняли проект закона, согласно которому регистрацию собак сделают обязательной. Об этом стало известно на заседании республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в первом чтении одобрили обязательную регистрацию собак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане в первом чтении одобрили обязательную регистрацию собак

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов рассказал, что в республике насчитывается более 111 тыс. собак. Из них с 2017 года зарегистрировано только 14 тыс. животных (около 13%).

«Принятие предложенного закона будет первым шагом на пути регулирования вопроса сокращения в республике безнадзорных собак»,— заявил Алмаз Хисамутдинов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года в Татарстане также планируют ввести штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию собак от 2 до 4 тыс. руб.

Диана Соловьёва