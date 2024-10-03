В Минюсте Татарстана обсудили законопроект, согласно которому добровольную регистрацию собак планируют сделать обязательной с 1 января 2025 года. За нарушения могут ввести ряд штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с 2025 года регистрацию собак планируют сделать обязательной

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане с 2025 года регистрацию собак планируют сделать обязательной

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 1 июля следующего года планируют ввести административную ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию собак. На хозяина собаки наложат штраф, если:

домашнее животное самостоятельно выйдет за пределы территории владельца;

собаку содержат на территории общего пользования или придомовых местах;

владелец не сделал обязательную регистрацию для животного.

Штрафы за нарушения составят от 2 до 4 тыс. руб. Составление протоколов и рассмотрение дел возложат на Главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана.

На заседании сообщили, что новые законопроекты призваны повысить ответственность хозяев домашних животных и создать более безопасную среду для жителей республики. Проекты направят на рассмотрение в Госсовет Татарстана.

Диана Соловьёва