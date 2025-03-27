Суд арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Роснано»

Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество трех бывших топ-менеджеров корпорации «Роснано» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона компании Марины Касенковой. Они все проходят обвиняемыми по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

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Топ-менеджеров корпорации арестовали в начале февраля 2025 года. По версии следствия, трое фигурантов в 2017 году исказили данные в финансовом отчете «Роснано», тем самым обманув акционера в лице государства. Там указывалось, что положение компании якобы удовлетворительно. В результате власти выделили корпорации более 43 млрд руб.

Инициатором возбуждения дела стал новый топ-менеджер «Роснано», который сменил в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса. По данным «Ъ», часть средств похищенных средств были выделены на создание гибких планшетов для школьников. В августе 2024 года по делу о растрате был также арестован гендиректор производителя гибких планшетов «Пластик лоджик» Борис Галкин.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В "Роснано" злоупотребили с цифрой».

Никита Черненко