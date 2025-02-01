Третьего топ-менеджера «Роснано» отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 1 марта бывшего заместителя исполнительного директора—управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ранее суд отправил под арест по той же статье еще двух топ-менеджеров «Роснано» — Бориса Подольского и Марину Касенкову.

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По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела скрыли результаты экономической деятельности компании. Единственному акционеру в лице Российской Федерации они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении «Роснано». В результате власти России выделили корпорации более 43 млрд руб.

По данным «Ъ», часть средств была выделена на создание гибких планшетов для школьников. ФСБ отмечала, что 13 млрд руб. были украдены. В августе 2024 года по делу о растрате средств «Роснано» был арестован гендиректор производителя гибких планшетов «Пластик лоджик» Борис Галкин.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Роснано" злоупотребили с цифрой».