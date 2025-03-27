Депутат Затулин призвал создать отдельное «миграционное» ведомство

Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») прокомментировал «Ъ» падение числа принятых в российское гражданство иностранцев. Как сообщал «Ъ», в 2024 году паспорта РФ получили 209 тыс. человек (на 44,8% меньше, чем в 2023 году) — это минимальный показатель за последние пять лет.

«Когда вы ведете войну, которая еще не закончилась; когда вы под санкциями; когда, по крайней мере на Западе, слово "русский", как и "Россия", становится ругательством, вы вряд ли можете рассчитывать на то, что в этот момент будет массовый приток», — сказал господин Затулин «Ъ».

Также депутат считает, что на статистику повлияло отсутствие «целенаправленной работы» по переселению и репатриации соотечественников. Ранее «Ъ» сообщал, что в 2024 году программой добровольного переселения воспользовались 31,7 тыс. соотечественников — минимальное количество за последние 14 лет. Больше всего «новых граждан» переехало из Казахстана и Таджикистана. «Поэтому я и пытаюсь провести законопроект “О репатриации”», — сказал господин Затулин.

Напомним, господин Затулин на этой неделе внес в парламент законопроект о репатриации по этнической принадлежности — для представителей «коренных народов» России. Депутат предлагает использовать для этого в том числе ДНК-тесты. По словам депутата, мнения разных ведомств по поводу его инициативы «разделились».

«Одним это безразлично, другие по инерции против, а почему — они толком объяснить не могут. Люди возмущены тем, что соотечественниками становятся таджики и узбеки, в каких-то регионах по этой причине останавливают действие программы переселения соотечественников. А Министерство иностранных дел на это никак не реагирует, потому что оно за внутреннюю сторону миграции не отвечает», — заявил депутат.

Кроме того, законопроектом предлагается обязать репатриантов подтверждать знание русского языка. Ранее господин Затулин уже предлагал ввести такое требование к российским соотечественникам: «Несколько лет назад, еще до всех волн мигрантофобии, в администрации президента сочли, что это сужает деятельность государственной программы. А сейчас, например, МВД вполне спокойно смотрит на предложенный мной список народов, которые могут рассчитывать на репатриацию. А их партнеры во власти боятся, не обидим ли мы кого, если вдруг мы их не сочтем кого-то соотечественниками».

Парламентарий полагает, что неготовность некоторых ведомств ввести перечень «коренных народов» России и ввести требования к языковым компетенциям соотечественников связана с тем, что они «не сталкиваются с проблемами мигрантофобии». «А те, кто сталкиваются с мигрантофобией, понимают, что это нужно. Но с другой стороны, сама тема репатриации для них может оказаться не близка. Вот в чем проблема», — заключил господин Затулин.

При этом зампред не уверен, что все полномочия по миграции должны быть у МВД. «Есть повод сомневаться, что оно готово руководствоваться правильно понятым национальным интересам. МВД сегодня в двойственном положении. С одной стороны, только ленивый не критикует миграцию, и это упрек в адрес МВД. С другой стороны, МВД против того, чтобы у него забирали полномочия по миграции, потому что это прибыльное дело», — уверен депутат.

Господин Затулин полагает, что сегодня необходимо создать отдельное ведомство, ответственное за миграционные процессы. «Те люди, которые критикуют миграцию, тоже своеобразны. Они, понимая, что с полицией лучше дружить, обвиняют в недостатках кого угодно, но только не Министерство внутренних дел. Они с удовольствием воюют со мной, обзывают меня всякими кличками, будто бы я решаю вопрос, быть этому узбеку или киргизу допущенным в Россию. Это решает МВД, пограничники и так далее. Это лишний повод сказать — нужно компетентное во всех отношениях ведомство. При этом, конечно, никто МВД всех полномочий не лишит, потому что за ними остаются функции контроля. Но кроме учета и контроля, надо еще и смысл миграции понимать, работать над национально-культурными вопросами», — заключил депутат.

Эмилия Габдуллина