Почве добавят крови

Право на репатриацию в Россию необходимо распространить на представителей всех «коренных народов» страны. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас кандидаты должны подтвердить «территориальную привязку к исторической родине» — факт проживания или рождения на территории РФ их самих или предков. Однако «документов за давностью времен может уже не найтись», подчеркнул автор законопроекта Константин Затулин («Единая Россия»). Он предлагает ориентироваться на этническое происхождение кандидатов в репатрианты, в том числе на результаты генетической экспертизы. Эксперт в области генетики подтверждает, что ДНК-тесты позволяют «с высокой точностью определять этническое происхождение человека».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во вторник, 25 марта, первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин внес в парламент проект федерального закона «О репатриации». Документ уточняет, кто именно из соотечественников за рубежом может рассчитывать на репатриацию — упрощенное переселение в РФ. Также законопроект заметно меняет действующую процедуру.

Напомним, в 2006 году стартовала программа по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Предполагалось, что она поможет вернуться в Россию людям, оказавшимся за границей РФ после распада СССР. Участники программы могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку.

В январе 2024 года она была значительно обновлена указом президента Владимира Путина. Он ввел в законодательство понятие «репатриант», к которому теперь относятся четыре категории лиц. Первые — бывшие граждане СССР, родившиеся и проживавшие в РСФСР. Вторые — иностранцы, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, СССР и Российской империи «в пределах государственной границы РФ». Третьи — лица, добровольно оформившие выход из гражданства РФ, но в дальнейшем передумавшие. Четвертые — граждане РФ, «постоянно проживавшие на территориях недружественных иностранных государств по состоянию на 24 февраля 2022 года и вернувшиеся в РФ в связи с утратой права на такое проживание». При этом репатрианты не обязаны доказывать российским госорганам владение русским языком.

В пояснительной записке Константин Затулин констатирует, что сейчас претендент на репатриацию должен быть «связан с Россией "по почве"» — иными словами, обязан иметь «территориальную привязку к исторической родине». При этом документов о российских предках «за давностью времен может уже не найтись», переживает депутат и предлагает дать право репатриироваться «по крови» всем представителям «коренных народов» России. «Этническое происхождение указывается если не в паспортах, то в других метрических документах, да и генетическая экспертиза уже знает этнические маркеры»,— поясняет парламентарий.

Законопроект предполагает, что перечень народов, «исторически проживающих на территории РФ», установит правительство. Кроме русских, белорусов и украинцев господин Затулин предлагает считать репатриантами:

«представителей народов, проживающих в соответствующих национально-территориальных образованиях на территории РФ»;

«представителей коренных малочисленных народов» РФ и Дагестана (существуют два официальных реестра — коренных малочисленных народов РФ и коренных малочисленных народов Дагестана.— “Ъ”);

«представителей иных исторически проживающих на территории РФ народов».

Господин Затулин все же считает необходимым проверять у репатриантов знание русского языка «на уровне свободного использования в семейно-бытовой и культурной сферах». Еще в законопроекте прописаны несколько причин для отказа в репатриации; среди прочего, это финансирование, совершение, планирование террористических и экстремистских актов, а также поддержка таковых.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин согласен, что в программу репатриации «давно было нужно» включить положение о «коренных народах» России. «Думаю, мы просто опасались русского национализма, а в результате получили исламский экстремизм. Самыми главными соотечественниками стали не русские, а таджики. Это абсурд»,— заявил “Ъ” господин Поставнин. При составлении перечня он предлагает ориентироваться на официальный «Атлас народов России».

Директор по науке компании Genotek Александр Ракитько не видит препятствий для использования генетической экспертизы при подтверждении права на репатриацию. «Современные генетические технологии позволяют с высокой точностью определять этническое происхождение человека,— рассказал он “Ъ”.— Чем сильнее различаются популяции, тем точнее работают ДНК-тесты. Например, для еврейского или якутского происхождения точность анализа достигает 99%. Генетический тест также способен с высокой вероятностью определить русское происхождение. Кроме того, помимо этнического состава с его помощью можно найти дальних родственников — троюродных или четвероюродных братьев. А это поможет подтвердить происхождение человека из определенного региона или народа».

Эмилия Габдуллина