Оверчук призвал Армению выбрать между ЕАЭС и Евросоюзом

Еревану необходимо сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС), убежден вице-премьер Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что «усидеть на двух стульях» армянская сторона не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я ознакомился с текстом самого закона, который принят (в Армении.— “Ъ”). Он такой — за все хорошее, против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении»,— отметил господин Оверчук, отвечая на вопросы журналистов (цитата по «РИА Новости»). Речь идет о законопроекте, который накануне, 26 марта, в третьем чтении принял армянский парламент. В документе страна заявила о своем намерении вступить в ЕС.

«Конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся, это совершенно очевидно»,— заключил вице-премьер РФ.

За принятие соответствующего закона вчера, 26 марта, проголосовали 64 депутата армянского парламента, 7 выступили против. При этом Евросоюз не давал Армении гарантий членства в объединении.

Правительство Армении начало процесс вступления страны в ЕС в январе. В первом чтении законопроект был одобрен 12 февраля. Российская сторона, в свою очередь, считает невозможным одновременное членство Еревана в ЕС и в ЕАЭС, объединяющем Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Планов по выходу из ЕАЭС у армянских властей нет.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».