Без лишних согласований

На следующей неделе в Москве стартует сезон летних веранд. С апреля в столице должно появиться свыше 4 тыс. террас. Большинство из них будет находиться в центре города. При этом некоторые виды веранд в этом сезоне можно будет открыть без согласования с московской мэрией. “Ъ FM” пообщался с рестораторами и узнал, как они относятся к новым правилам. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Без согласования с мэрий столичные рестораторы смогут выставлять на улице столы и стулья под зонтом. Его высота не должна быть выше первого этажа здания. Украсить такую террасу можно с помощью компактных цветочных композиций. Мебель при этом не должна быть дачной или садовой, а столы должны находиться на расстоянии не более 5 м от здания и не мешать проходу пешеходов. Как говорят столичные власти, эти упрощения должны поддержать предпринимателей.

И идея хорошая, главное, чтобы реализовано все было со вкусом, говорит партнер Novikov Group Александр Соркин: «Это постановление точно не вредное, отношусь к нему позитивно. Сказать, что оно как-то сильно изменит бизнес, я тоже не могу, потому что для больших групп, я не говорю даже про себя, этот вопрос давно решен. Веранды мы согласовывали на несколько лет вперед.

Но я боюсь появления множества некрасивых летних зон, потому что можно просто поставить столик на землю и сказать, что у тебя веранда. Это будет, наверное, не очень хорошо выглядеть.

Но люди, которые ценят свой бренд, так делать никогда не будут даже без обязательной процедуры согласования».

Впрочем, уведомить мэрию об установке столиков под зонтами все же придется, но в упрощенной форме через портал Mos.ru. И если при проверке выявятся нарушения, разрешение могут аннулировать. Заведениям, которые планируют использовать сложное оборудование, по-прежнему придется согласовывать проект архитектурно-художественного решения. Но, несмотря на упрощение процедуры, рестораторы сталкиваются с рядом вопросов. Например, чем отличается промышленная мебель от интерьерной?

Поэтому за выгодным предложением могут скрываться строгие требования, отмечает владелица московского ресторана Hamster Эльвира Мандровская: «У меня терраса согласована. Нам все равно приходилось бы это делать, потому что в законе указано, что веранда должна располагаться на земле, которая принадлежит городу. У нас немного иная ситуация.

Но для рестораторов с новыми проектами это вообще подарок, отличная новость. Однако надо не забывать, что там есть нюансы, и нужно хорошо изучить этот закон».

По данным мэрии, в 2024-м на улицах Москвы насчитывалось свыше 3,5 тыс. летних веранд. 500 из них впервые работали даже зимой. А в 2025 году общее число террас должно еще увеличиться. Однако послабления могут привести к проблемам для пешеходов, говорят эксперты по транспортному консалтингу. Особенно если столы под зонтами начнут появляться на узких улицах, где пространство приходится делить с велосипедистами и пользователями самокатов.

Но совладелец ресторанов «Горыныч», «Северяне» и «Уголек» Илья Тютенков надеется, что предприниматели не будут злоупотреблять новыми возможностями: «Я собираюсь поставить веранду в новом ресторане, и от этой новости подпрыгнул до потолка. По-моему, все предельно просто, понятно и легко. Сейчас мы спокойно можем делать полезное дело, никому не мешая, в рамках всех установленных норм, не нарушая жизнь пешеходов, естественно. Меня очень радует, что московское правительство адекватно и очень качественно помогает бизнесу».

При этом, судя по прогнозам синоптиков, в первые дни апреля особого ажиотажа на столичных верандах ждать не стоит. Дневные температуры будут колебаться в пределах +5… +7, а ночью и вовсе возможны заморозки.

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Владислав Викторов, Валерия Калинина