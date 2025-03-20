В ресторанах становится тише

Россияне на треть реже стали посещать рестораны. Об этом говорится в исследовании Почта-банка. По сравнению с началом прошлого года за первые месяцы 2025-го число клиентов снизилось на треть. Причина в росте цен, который побуждает россиян разумнее относиться к тратам. Средний чек увеличился на 17%, говорится в исследовании. С другой стороны, общие расходы снизились почти на столько же.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, на ситуацию влияет и популярность других форматов общепита, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов: «Гостей стало гораздо меньше ходить, все рестораны фиксируют отток потребителей, меньшее количество чеков. У кого-то и выручка снизилась, у кого-то осталась на прежнем уровне, потому что цены в течение 2024 года поднимались. Но январь-начало марта для всех ресторанов гораздо хуже.

Чем это вызвано? Альтернативой, которую сейчас предложили в первую очередь ритейлеры. Есть огромное количество всяких дарк-китчен, которые доставляют еду, и ритейл активно пошел в сегмент общественного питания, чего не было никогда. По сути, этот огромный кусок по доставке готовой еды они откусили от ресторанов. А что в ресторанах происходит? Достаточно серьезный перекос рентабельности. Многие арендодатели пересмотрели свои ставки. Если раньше индексация нормальная была, 5%, то сейчас у всех не меньше 10%. И к тому же растет фонд оплаты труда, людей не хватает, они дорожают постоянно. Если в 2024 году при этой выручке ресторан зарабатывал, то сейчас из-за перечисленных выше факторов и при пониженном спросе со стороны потребителей он может уйти в минус. Большое количество заведений, скорее всего, в январе-марте зафиксирует убытки. А при этом эти месяцы считаются высоким сезоном».

В крупных российских городах набирают популярность фудхоллы. За год их число в стране увеличится на 15%, прогнозируют аналитики NF Group. По их данным, к концу года откроется 25 таких пространств. Сейчас в стране работает 142 площадки, около половины в Москве и Московской области. В прошлом году такие пространства стали чаще открывать в бизнес-центрах и многофункциональных зданиях. Средний чек в столичных фудхоллах составил от 800 руб. до 1,5 тыс. руб. Эта концепция становится все более выгодной для представителей ресторанного бизнеса, объясняет старший директор компании CORE.XP Марина Малахатько: «Люди из ресторанов перетекают в формат фудхоллов, с удовольствием пользуются сразу несколькими кухнями в рамках одной концепции посадки и так далее. Плюс фудхоллы очень сильно развиваются с точки зрения сервиса.

Здесь проблема не только в том, что как-то люди ушли из ресторанов в фудхоллы. В ресторанах действительно трафик снизился, а в фудхоллах он стабилен. Но неизбежно владельцы последних сталкиваются с проблемой того, что необходима все равно ротация внутренних операторов, корнеров, которые наполняют само пространство. Первые полгода обычно фудхоллы работают в минус и не выходят в какую-то точку нуля с точки зрения затрат, но спустя полгода появляется какая-то операционка, и обычно через лет пять все же проект себя окупает и уже начинает зарабатывать. Средняя площадь фудхолла неизбежно увеличивается, и таким образом рынок приходит постепенно к насыщению».

Доля арендаторов общепита в торговых центрах Москвы составляет около 6%, отмечается в исследовании NF Group. Около четверти площадей приходится на рестораны быстрого питания. Особой популярностью пользуются заведения итальянской, грузинской и паназиатской кухни.

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Андрей Дубков