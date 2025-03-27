Большинство опрошенных семей в РФ увеличили свои доходы за последние два года

Реальные доходы выросли у 65% домохозяйств в России в 2022–2024 годах. За этот период также повысилась доля тех, кто уверен в устойчивости своего материального положения. Об этом свидетельствуют итоги исследования Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За период исследований у 12% семей доходы выросли на 3–10%, у 17% — на 10–25%, у 14% — на 25–50%. На 50% и более доходы выросли у 22% участников опроса. При этом у 7% доходы снизились на 3–10%, у 19% респондентов — в пределах 10%.

«Наиболее существенный рост финансовых активов был среди домохозяйств со средним уровнем дохода»,— отмечается в материалах Центробанка. За новой ипотекой обращались в первую очередьсемьи, чьи доходы значительно повысились в 2024 году. Число домохозяйств с долгами за отчетный период существенно не изменилось. При этом в прошлом году увеличился средний размер задолженности респондентов по сравнению с 2022 годом.

Опрошены были 6 тыс. домохозяйств, включающих около 12 тыс. респондентов, в 32 субъектах РФ.

Вчера, 26 марта, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной движущей силой экономического роста страны стал внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Рост реальных доходов населения составил почти 8,5%.

По подсчетам Росстата, в 2024 году уровень бедности в России опустился до исторического минимума — 7,2%. В годовом выражении снижение составило 1,1 процентного пункта. По оценке статистиков, за чертой бедности в прошлом году пребывали 10,5 млн из 146 млн россиян. Основной вклад в сокращение показателя внес рост зарплат, но эксперты полагают, что уже в текущем году этот эффект из-за снижения остроты проблемы дефицита кадров может быть исчерпан.

Подробности — в материале «Ъ» «Бедность за порогом».