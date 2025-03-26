Мишустин: рост реальных доходов в России составил почти 8,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме заявил, что основной движущей силой экономического роста страны стал внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Рост реальных доходов населения составил почти 8,5%, а уровень безработицы снизился до исторического минимума, напомнил премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, десятки миллионов семей в России за прошедшие шесть лет «значительно улучшили условия жизни». Он считает, что во многом это удалось благодаря ипотеке с господдержкой. Ее доля составила около трети в общем объеме выданных жилищных займов, сказал глава правительства.

«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%»,— уточнил господин Мишустин. Он также рассказал, что в прошлом году доходы федерального бюджета увеличились более чем на четверть и это помогло выполнить социальные обязательства.

По подсчетам Росстата, в 2024 году уровень бедности в России опустился до исторического минимума — 7,2%. В годовом выражении снижение составило 1,1 процентного пункта. По оценке статистиков, за чертой бедности в прошлом году пребывали 10,5 млн из 146 млн россиян. Основной вклад в сокращение показателя внес рост зарплат, но эксперты полагают, что уже в текущем году этот эффект из-за снижения остроты проблемы дефицита кадров может быть исчерпан.

Подробности — в материале «Ъ» «Бедность за порогом».