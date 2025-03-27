В работе сервисов «Яндекса» зафиксирован сбой

У ряда пользователей возникли трудности с доступом к нескольким сервисам «Яндекса» (MOEX: YDEX). Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее частые неполадки выявлены в работе сайта «Яндекса» (34%). Также зафиксированы неполадки в сервисе (29%), общей работе (20%) и работе мобильного приложения (13%). С 12:00 мск основные жалобы поступают из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Удмуртии (6%), Москвы и Московской области, Тюменской и Новосибирской областей (5%).

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей»,— прокомментировали ситуацию в компании.

Вчера, 26 марта, произошел масштабный сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). Также сообщалось о неполадках в сервисах «Ростелекома», МТС и «МегаФона». Работа всех сервисов была восстановлена в течение нескольких часов. Неполадки в работе СБП были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт.