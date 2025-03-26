В работе СБП произошел сбой

Россияне жалуются на неполадки в работе Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных на сайте подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ. Также сообщается о сбоях в работе «Ростелекома», МТС и «МегаФона».

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердили, что фиксируют трудности в обработке операций через СБП. «Специалисты компании работают над их устранением. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно»,— говорится в комментарии НСПК (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Масштабный сбой интернета произошел в России 14 января. Недоступны были в том числе приложения банков и портал госуслуг. Роскомнадзор назвал происшедшее «кратковременным нарушением связности». По мнению экспертов, сбой мог быть связан с некорректным обновлением систем ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Кремль считает, что сбои в рунете требуют дополнительных мер для бесперебойной работы сети.

Подробности — в материале «Ъ» «Бессвязный интернет».