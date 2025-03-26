Работа всех сервисов СБП восстановлена

Работа всех сервисов Системы быстрых платежей (СБП) восстановлена с 11:32 мск, сообщили «Ъ» в НСПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Неполадки в работе СБП были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. В течение часа у пользователей возникали проблемы с денежными переводами. О массовом сбое свидетельствовал сайт Downdetector.su.

По данным сайта, количество жалоб пользователей превысило пять тысяч. Больше всего их поступило из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей.

Аналогичный сбой в работе СБП случился в июне 2024 года. Тогда из-за нападения хакеров на Национальную систему платежных карт (НСПК) в течение нескольких часов часть платежей по картам в интернете и переводов через СБП не проходила или удавалась не с первого раза.