Новый проект соглашения Украины с США по недрам содержит в том числе нефть и газ

Новый проект соглашения Украины с США по недрам содержит все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, по всей территории Украины. Об этом в четверг сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк, который ознакомился с текстом проекта соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Ярослава Железняка в соцсети Фото: страница Ярослава Железняка в соцсети

«Речь уже идет про все ископаемые. Там и нефть, и газ. И новые, и существующие (полезные ископаемые. — "Ъ"). По всей территории Украины,— написал Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. — Речь о добыче и государственными, и частными кампаниями».

В посте Ярослав Железняк также уточнил, что в соглашении нет упоминания гарантий безопасности со стороны США. «Ничего о гарантиях безопасности. Даже намека»,— написал он.

По словам депутата, в текущей версии среди прочего предполагается, что соглашение будет действовать бессрочно, а изменения в его текст можно будет вносить только с разрешения американской стороны.

Ярослав Железняк написал, что 58-страничный проект документа, с которым он ознакомился, — это уже не меморандум о намерениях, который был подготовлен к встрече президентов Украины и США в Белом доме, а полноценное соглашение. При этом он отметил, что текущий документ — не финальный вариант сделки.

24 марта президент США Дональд Трамп говорил, что надеется на скорое заключение соглашения по редкоземельным металлам. Американский лидер также сообщил, что США ведут переговоры с украинским руководством по поводу возможного участия США во владении украинскими электростанциями, пишет агентство.

Подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам в феврале сорвалось после публичной ссоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Reuters сообщало, что вскоре страны могут вернуться к подписанию сделки, но Белый дом это опроверг. Позже президент Соединенных Штатов анонсировал «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов в США. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц говорил, что сделка по редкоземельным металлам входит в план США по урегулированию военного конфликта на Украине.

Анастасия Домбицкая