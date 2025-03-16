Уолц заявил о территориальных уступках Украины в обмен на гарантии безопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что сделка по редкоземельным металлам, отсутствие Украины в НАТО, а также отказ Киева от части территорий входят в план США по урегулированию военного конфликта на Украине. В обмен на это Киеву будут предоставлены гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, господин Уолц ответил следующим образом: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. И мы также должны говорить о реальности ситуации на местах»,— сказал помощник президента. Он добавил, что его поражает критика такой позиции.

Кроме того, господин Уолц заявил, что политика бывшего президента США Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется». Он назвал такой подход бесконечной войной «в обстановке, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей за считаные месяцы». Господин Уолц добавил, что продолжение этого может привести к третьей мировой войне.

Подробнее о позиции России по прекращению огня на Украине — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».