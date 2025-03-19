Коалиция нежелающих

Европейские лидеры на этой неделе предпримут новую попытку договориться о военной помощи Украине на саммите лидеров ЕС в Брюсселе и на встрече военачальников более 30 государств в Лондоне. Однако желание европейских союзников помогать Украине упирается в нехватку ресурсов и нежелание президента США Дональда Трампа продолжать участие в «украинском проекте» Запада, в очередной раз продемонстрированное им в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Сближение Москвы и Вашингтона ставит Европу перед практически нереализуемой задачей сохранения прежнего уровня поддержки Киева без участия США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстранты в масках, изображающие Дональда Трампа и Владимира Путина, во время акции протеста возле посольства США

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Демонстранты в масках, изображающие Дональда Трампа и Владимира Путина, во время акции протеста возле посольства США

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вопрос о том, какую военную помощь Украине на нынешнем этапе ее конфликта с Россией сможет оказать европейская «группа поддержки», на этой неделе будет решаться сразу на двух площадках. Стартующий в четверг, 20 марта, двухдневный саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе будет проходить одновременно с инициированной британским премьером Киром Стармером в Лондоне встречей министров обороны и военачальников 37 стран.

Если участникам брюссельской встречи предстоит принять решение по инициативе главы европейской дипломатии Каи Каллас о дополнительной военной помощи Украине в 2025 году на сумму €40 млрд, то в Лондоне главы министерств обороны и военачальники из 37 государств будут обсуждать инициативу британского премьера Кира Стармера о создании так называемой коалиции желающих, готовых отправить свои контингенты на Украину для обеспечения ее безопасности.

Согласно утечкам с Даунинг-стрит, премьер Стармер рассчитывает, что в создаваемую ими коалицию войдут ряд государств Европы, Британского Содружества и Азии.

В частности, Индо-Тихоокеанский регион может быть представлен не входящими в НАТО Австралией, Японией и Новой Зеландией.

И брюссельская, и лондонская встречи европейских сторонников продолжения военной поддержки Украины были запланированы еще до телефонного разговора президентов Путина и Трампа. Учитывая это, их участники до последнего момента не имели представления о том, появится ли у них шанс перетянуть Дональда Трампа на свою сторону и вдохнуть новую жизнь в кампанию давления на Россию.

Позитивные отклики на разговор президентов США и России, поступившие в среду, 19 марта, из Вашингтона и Москвы, показали, что надежды на размолвку между российским и американским лидерами не оправдались.

«Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор»,— заявил в эфире телеканала Fox News спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф.

Говоря о Дональде Трампе, он выразил мнение о том, что «президент в ходе этого звонка был невероятно убедителен и настаивал на том, что обеим сторонам нужен хороший, прочный, долговечный мир». Это заявление одного из ключевых членов команды Трампа было сделано, несмотря на то что в ходе состоявшегося разговора президенту США так и не удалось договориться с Владимиром Путиным о реализации предложения полного прекращения на 30 дней всех боевых действий.

«Это был очень хороший телефонный разговор,— заявил сам Дональд Трамп.— Путин был очень твердым, очень сильным, как обычно. Я думаю, он очень серьезно настроен на то, чтобы покончить с этим»,— заявил президент США в интервью Washington Examiner.

В итоге разговор президентов РФ и США поверг европейских сторонников поддержки Киева в замешательство, хотя и вызвал большой разброс оценок.

Наиболее жесткую позицию выразила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. «Это неприемлемо»,— заявила она, отвергнув российские требования о прекращении военной помощи Киеву со стороны Запада. «Если они смогут добиться запрета на всю военную помощь Украине, то они смогут действовать беспрепятственно, так как украинцы не смогут защищаться. Это не будет работать»,— предупредила госпожа Каллас.

Британский премьер Кир Стармер после разговора президентов Путина и Трампа позвонил Владимиру Зеленскому и, согласно официальному заявлению Даунинг-стрит, заверил его в неизменной поддержке Киева со стороны Лондона.

Идущий на смену уходящему канцлеру Германии Олафу Шольцу лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о том, что решение о предоставлении Киеву дополнительной военной помощи в размере €3 млрд будет принято уже в эту пятницу, 21 марта. Господин Мерц считает необходимой консолидацию европейских союзников в борьбе с Россией, которую он считает угрозой не только своей стране, но и всему европейскому континенту.

Ряд других европейских лидеров, включая часть руководства ЕС, предпочли уйти от жесткого клинча с Дональдом Трампом после его разговора с Владимиром Путиным, ограничившись краткими комментариями о поддержке усилий президента США, направленных на достижение мира.

Свою неожиданную интерпретацию итогов беседы президентов США и России дал еще один европейский «мотор» коалиции в поддержку Украины президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Первые шаги уже сделаны, но цель должна оставаться неизменной»,— заявил господин Макрон, призвав вернуть на стол будущих переговоров Москвы и Вашингтона не устраивающее Россию в его нынешнем виде предложение о прекращении огня. «Это остается нашей целью, и, очевидно, это неосуществимо без украинцев за столом переговоров»,— заявил Макрон.

Лишенные ключевой для них поддержки США по Украине и не сумевшие прийти к единому мнению о том, имеет ли смысл и дальше поддерживать Киев, европейские политики также упираются в ограниченный потолок возможностей.

Презентуя свою инициативу о выделении странами Евросоюза пакета помощи Украине на €40 млрд, Кая Каллас сообщила о «широкой политической поддержке» этого предложения. «Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время»,— заявила накануне саммита в Брюсселе Кая Каллас, призвав «показать результат сейчас, чтобы Украина могла защитить себя».

Однако, как пояснил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, инициатива Каи Каллас полностью рассчитана на добровольное участие стран. В связи с этим вопрос о том, кто и по какому принципу должен будет оплачивать инициативу главы европейской дипломатии, остается яблоком раздора. Как сообщила газета Die Presse, ведущие страны ЕС выступили против того, чтобы вносить средства по плану европейской помощи Украине на €40 млрд пропорционально экономическому весу членов объединения. Причем среди противников вместе с итальянским вице-премьером и главой МИДа Антонио Таяни неожиданно оказался глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который «однозначно высказался против».

Столь же условной, как и коалиция желающих оплачивать военную поддержку Киеву, пока выглядит формируемая британским премьером Киром Стармером «коалиция желающих» отправить на Украину свои военные контингенты.

По сообщению агентства Bloomberg, идея британского премьера состоит в том, чтобы попытаться создать группу из 37 государств, готовых разместить своих миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Однако среди критиков этой идеи оказался даже будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в контексте возможной отправки военных бундесвера на Украину призвавший «не входить» никуда, не зная, как оттуда выбираться, как это было в Афганистане.

Как заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза, «есть еще немало обстоятельств, которые необходимо прояснить». По его словам, для любой подобной миссии нужно, чтобы она была «адаптирована к потенциальному будущему соглашению о мире, к его содержанию и к возможным последствиям».

Сергей Строкань