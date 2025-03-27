Задорнов: дефицит кадров сохранится в 2025 году

Рынок труда останется жестким в этом году, заявил российский экономист и экс-председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, это объясняется отсутствием серьезного миграционного притока. Кроме того, «новые когорты не замещают тех, кто выходит на пенсию», отметил эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вместе с тем, в основных отраслях проблема кадрового голода стала стоять менее остро, в частности, в строительстве и аграрном секторе, заметил господин Задорнов на конференции #MARKETBEAT с «Коммерсантом».

Как ранее писал «Ъ», одной из основных причин нехватки работников считается структурная перестройка экономики, которая началась в период пандемии и продолжилась после начала военного конфликта и расширения санкций. Она привела к масштабному перераспределению рабочей силы — прежде всего в пользу предприятий ВПК, операторов параллельного импорта и организаций, сумевших занять ниши ушедших зарубежных компаний.

Эксперты РАНХиГС, как сообщал «Ъ», считают, что дефицит рабочей силы сейчас может закрываться в основном за счет трудовых мигрантов и людей, продолжающих работать из-за повышения пенсионного возраста. Однако в основном это работники с недостаточными или устаревшими компетенциями и их труд снижает общую производительность труда в России.

Подробнее читайте в материале «Рабочая слабость».