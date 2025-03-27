Задорнов: дефицит кадров сохранится в 2025 году
Рынок труда останется жестким в этом году, заявил российский экономист и экс-председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, это объясняется отсутствием серьезного миграционного притока. Кроме того, «новые когорты не замещают тех, кто выходит на пенсию», отметил эксперт.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Вместе с тем, в основных отраслях проблема кадрового голода стала стоять менее остро, в частности, в строительстве и аграрном секторе, заметил господин Задорнов на конференции #MARKETBEAT с «Коммерсантом».
Как ранее писал «Ъ», одной из основных причин нехватки работников считается структурная перестройка экономики, которая началась в период пандемии и продолжилась после начала военного конфликта и расширения санкций. Она привела к масштабному перераспределению рабочей силы — прежде всего в пользу предприятий ВПК, операторов параллельного импорта и организаций, сумевших занять ниши ушедших зарубежных компаний.
Эксперты РАНХиГС, как сообщал «Ъ», считают, что дефицит рабочей силы сейчас может закрываться в основном за счет трудовых мигрантов и людей, продолжающих работать из-за повышения пенсионного возраста. Однако в основном это работники с недостаточными или устаревшими компетенциями и их труд снижает общую производительность труда в России.
Подробнее читайте в материале «Рабочая слабость».