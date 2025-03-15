Рабочая слабость

Дополнительные источники пополнения сокращающейся рабочей силы в РФ — трудовые мигранты и люди, продолжающие работать из-за повышения пенсионного возраста — это в основном работники с недостаточными или устаревшими компетенциями, отмечается в исследовании экспертов РАНХиГС. Это, по их оценке, снижает общую производительность труда в стране и не соответствует долгосрочным изменениям в структуре спроса на рабочую силу. По мнению авторов работы, единственный способ долгосрочного решения проблемы дефицита кадров — инвестиции в автоматизацию производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дефицит рабочей силы в РФ сейчас может закрываться в основном за счет сотрудников с невысоким уровнем производительности труда. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС Татьяна Малева и Виктор Ляшок. В ходе своего исследования они проанализировали данные Росстата, статистику государственных служб занятости и публикации других аналитиков.

Как ранее отмечал “Ъ”, одной из основных причин нехватки работников считается структурная перестройка экономики, которая началась в период пандемии и продолжилась после расширения санкций. Она привела к масштабному межфирменному, межотраслевому и межпрофессиональному перераспределению рабочей силы — прежде всего в пользу предприятий ВПК, операторов параллельного импорта и организаций, сумевших занять ниши, оставленные ушедшими зарубежными компаниями (см. “Ъ” от 23 апреля 2024 года).

Эксперты РАНХиГС дополняют причины нехватки кадров сокращением предложения на рынке труда по демографическим причинам — и этот фактор они считают основным. Авторы работы отмечают, что процесс замещения многочисленных поколений 1950–1960-х годов рождения малочисленным поколением 1990-х — начала 2000-х годов, начавшийся после 2010 года, привел к тому, что пиковое значение объема рабочей силы в РФ было достигнуто в 2016 году (более 76 млн человек) и с тех пор ежегодно снижалось. Колебания численности рабочей силы, отмечают авторы, происходили и ранее, но в 2022-м к ним добавился фактор ухода с рынка труда работников относительно молодых возрастных групп, появившийся в связи с началом военных действий на Украине и релокацией.

В РАНХиГС отмечают, что дефицит рабочей силы в последние годы несколько смягчали два основных фактора. Первый — повышение пенсионного возраста, благодаря которому вынужденно выросла экономическая активность населения старших возрастов — только в 2018–2022 годах это добавило российскому рынку труда 1,5 млн человек. Второй — восстановление притока трудовых мигрантов до допандемийного уровня (в 2023–2024 годах их число составляло до 3,5 млн человек).

Однако, отмечают авторы работы, в долгосрочной перспективе эти источники восполнения количественной нехватки рабочей силы будут оказывать на российский рынок труда негативное влияние. Дело в том, что повышение пенсионного возраста добавляет рабочую силу с устаревшими компетенциями, а миграционный приток — с низким уровнем умений. И это обстоятельство снижает производительность труда и не соответствует долгосрочным изменениям в структуре спроса на рабочую силу, полагают эксперты РАНХиГС.

По их мнению, единственный способ долгосрочно и правильно решить проблему дефицита кадров — инвестировать в автоматизацию производств. С учетом темпов прироста зарплат в последние два года многие работодатели уже оказались в ситуации, когда инвестировать в производственные линии становится дешевле, чем продолжать увеличивать фонд оплаты труда, отмечает Виктор Ляшок. Управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина отмечает, что компании, конечно же, модернизируют производственные процессы, но без государственной поддержки это происходит медленно. «Нужны льготы для тех, кто инвестирует в трудосберегающие проекты»,— говорит госпожа Москвина.

Анастасия Мануйлова