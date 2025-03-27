Аэропорт Екатеринбурга с 30 марта перейдет на весенне-летнее расписание

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово перейдет на весенне-летнее расписание, по этом графику он будет работать с 30 марта по 25 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этот период в Кольцово запланировано более 20,5 тыс. регулярных и чартерных вылетов по 90 направлениям внутри России и за рубеж, рейсы будет выполнять 31 авиакомпания.

Основной объем рейсов придется на российские маршруты: до конца октября из Кольцово будут доступны 59 внутрироссийских направлений. Наиболее популярными станут Москва (более 4 тыс. вылетов), Сочи (более 2 тыс.) и Санкт-Петербург (более 1,6 тыс.). Из 31 зарубежного направления самыми популярными станут станут Анталья (Турция, почти 1 тыс.), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Стамбул (Турция), Ереван (Армения) и Шарджа (ОАЭ). В этом сезоне появятся новые рейсы в Нячанг (Вьетнам), Харбин (Китай), а также российские города Абакан, Мурманск, Саранск, Улан-Удэ, Элиста и Грозный.

Напомним, авиакомпания Red Wings с 26 апреля запустит авиасообщение между Екатеринбургом и Саранском, а прямые перелеты из Екатеринбурга в Харбин самолетами «Уральских авиалиний» стартуют с 30 марта.

Ирина Пичурина