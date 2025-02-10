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Red Wings запустит самолеты из Екатеринбурга в Саранск с 26 апреля

Авиакомпания Red Wings с 26 апреля запустит авиасообщение между Екатеринбургом и Саранском (Мордовия). Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100.

Виды Саранска. Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.

Виды Саранска. Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Виды Саранска. Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

До конца весенне-летнего расписания самолеты будут летать по субботам. Из Екатеринбурга самолет будет отправляться в 9:20 и прибывать в Саранск в 9:25 по местному времени, вылетать обратно лайнер будет в 21:20, приземление запланировано на 1:15. Время в полете составит 2 часа 5 минут, стоимость билета составляет от 8158 руб.

Напомним, с 28 апреля из Кольцово стартуют рейсы Red Wings в Абакан: они будут совершаться по понедельникам и четвергам до конца октября.

Ирина Пичурина

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