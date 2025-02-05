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«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Екатеринбурга в Харбин с 30 марта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Харбин (Китай) с 30 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика. Перелеты будут выполняться на самолетах Airbus A319.

Фото: Женева Нефедова

Фото: Женева Нефедова

Вылеты из Кольцово будут совершаться два раза в неделю — по средам и воскресеньям, а из Китая самолеты будут по понедельникам и четвергам. Рейс U6-755 будет вылетать из Екатеринбурга в 20:10 и прибывать в Харбин в 5:05. Время в пути составит 5 часов 55 минут. Обратный рейс U6-756 вылетит из Харбина в 2:10, а приземлится в Екатеринбурге в 5:35, время в пути — 6 часов 25 минут. Стоимость билета составляет примерно от 30 тыс. руб.

Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян, он является крупным политическим, экономическим и культурным центром на северо-востоке Китая.

Напомним, в марте прошлого года «Уральские авиалинии» анонсировали появление рейсов в Харбин — впервые они были запущены в начале июня 2024 года.

Ирина Пичурина

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