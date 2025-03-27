Посол РФ рассказал об открывшемся окне возможностей в отношениях с США

Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил журналистам, что в американско-российских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось «окно возможностей». Прибывший 26 марта в Вашингтон дипломат отметил, что «расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы» потребует больших усилий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Речь идет не только об облегчении визовых процедур для сотрудников наших дипмиссий и простых граждан, упрощении режима поездок по стране пребывания для дипломатов в рамках их профессиональной деятельности, но и о таких трудных вопросах, как возвращение российской стороне шести конфискованных объектов недвижимости, которые находятся в собственности РФ»,— подчеркнул посол (цитата по ТАСС). Еще одним пунктом в нормализации отношений с США посол назвал возобновление прямого воздушного сообщения, прерванного по вине Вашингтона.

В конце 2016 года американские власти арестовали два российских объекта в Нью-Йорке и Мэриленде по обвинению в хакерских атаках, которые, по мнению Вашингтона, могли повлиять на выборы президента США. Дипломаты РФ называли объекты «дачами». Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в декабре прошлого года заявил, что Россия будет «капать на мозги» новой администрации США по вопросу возврата российской дипсобственности.

Александр Дарчиев прибыл в США вечером 26 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении господина Дарчиева послом в США 6 марта. Нота с агреманом на назначение была получена от американских властей 27 февраля.

Чем известен новый посол РФ в США — в материале «Ъ».