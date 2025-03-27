Посол России Александр Дарчиев прибыл в США, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Правительственный борт приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке около 16:10 по местному времени (23:10 мск), передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Утром 26 марта источник ТАСС сообщал, что российский посол в этот день отправится в США. Затем, по данным сервиса Flightardar, из правительственного аэропорта «Внуково-2» вылетел борт и направился в петербургский аэропорт «Пулково». Оттуда правительственный самолет вылетел в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США 6 марта. Нота с агреманом на назначение была получена от американских властей 27 февраля. С 2021 года и до нового назначения господин господин Дарчиев возглавил департамент Северной Америки МИД России. В 2014–2021 годах был послом России в Канаде. На дипломатической службе состоит с 1992 года.