Рябков: РФ будет капать на мозги властям США насчет возврата дипсобственности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет настаивать на возврате незаконно изъятой российской дипсобственности в контактах с уходящей администрацией США. По его словам, Москва продолжит поднимать этот вопрос и перед новыми американскими властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Таким образом, по словам господина Рябкова, вопрос возврата российской дипсобственности продолжит оставаться открытым. «Мы не теряем концентрации воли на этом направлении, поэтому американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им... капать на мозги»,— сказал дипломат в интервью «Известиям».

Американские власти арестовали два российских объекта в Нью-Йорке и Мэриленде в конце 2016 года по обвинению в хакерских атаках, которые, по мнению Вашингтона, могли повлиять на президентские выборы в США. Первый объект — поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд, недалеко от Нью-Йорка. СССР приобрел его в 1954 году за $80 тыс. Особняк 1918 года постройки имел 27 комнат, потом к нему добавили еще 22 комнаты. Поместье на берегу Чесапикского залива в Мэриленде было куплено в 1972 году за $1,2 млн. Главное здание — особняк с 33 комнатами площадью 182 тыс. кв. м — построен в 1925 году. Комплекс включает десять коттеджей, бассейн, теннисные корты, футбольное поле и пруд. Дипломаты называют объекты «дачами».