Паслер назвал стройку метро в Екатеринбурге важным вопросом, который надо решать

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что вопрос строительства метрополитена в Екатеринбурге является одним из важных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: пресс-служба президента РФ Денис Паслер

Фото: пресс-служба президента РФ

«Область, как вы правильно сказали, большая, промышленно развитая. Город развивается. Конечно же, вопросов, когда город развивается, немало. Наверняка есть вопросы, которые актуальны были и раньше, и сегодня. Это вопрос транспортный, вопрос, который долго уже не решается, десятилетиями, – вопрос метро. Я думаю, что вы тоже знаете это хорошо. Да и ряд других тем, которые, конечно, сегодня заслуживают внимания»,– заявил господин Паслер отвечая на вопрос президента о том, что он считаете наиболее важным для Екатеринбурга сегодня.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области 26 марта. Господин Паслер принял предложение президента. В этот же вечер губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оставил должность по собственному желанию. Отставку господина Куйвашева принял президент Владимир Путин. Указом президента Денис Паслер был назначен врио.

Мария Игнатова