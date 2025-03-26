Чем известен Паслер, которому Путин предложил возглавить Свердловскую область
Подробности биографии губернатора — в справке «Ъ-Урал»
Вечером, 27 марта президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области, уральцу Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Подробности биографии Дениса Паслера.
Денис Паслер
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Начал карьеру на шахте Североуральского бокситового рудника, затем работал на Североуральском заводе ЖБИ, где дослужился до директора.
С 2004 года господин Паслер вошел в газовую отрасль, работая в компаниях «Краснотурьинскмежрайгаз» и «Серовмежрайгаз». В 2005 году возглавил ЗАО ГАЗЭКС. С 2010 по 2012 год был генеральным директором ОАО «Екатеринбурггаз», а в 2009–2010 годах управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт».
С 2008 по 2012 год был депутатом свердловского заксобрания. Денис Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области с 20 июня 2012 года по 26 сентября 2016 года. С марта 2017 года он стал исполняющим обязанности, а затем председателем правления ПАО «Т Плюс». В марте 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области и выиграл выборы в сентябре того же года.
Денис Паслер входит в Государственный совет РФ, является членом партии «Единая Россия». В 2022 году ему было присвоено звание ордена Почета. Он находится под международными санкциями Канады, Украины, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
В прошлом году, во время его губернаторского срока Оренбургская область пережила один из самых сильных и разрушительных паводков за всю историю.