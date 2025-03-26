Чем известен Паслер, которому Путин предложил возглавить Свердловскую область

Вечером, 27 марта президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области, уральцу Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Подробности биографии Дениса Паслера.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Начал карьеру на шахте Североуральского бокситового рудника, затем работал на Североуральском заводе ЖБИ, где дослужился до директора.

С 2004 года господин Паслер вошел в газовую отрасль, работая в компаниях «Краснотурьинскмежрайгаз» и «Серовмежрайгаз». В 2005 году возглавил ЗАО ГАЗЭКС. С 2010 по 2012 год был генеральным директором ОАО «Екатеринбурггаз», а в 2009–2010 годах управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт».

С 2008 по 2012 год был депутатом свердловского заксобрания. Денис Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области с 20 июня 2012 года по 26 сентября 2016 года. С марта 2017 года он стал исполняющим обязанности, а затем председателем правления ПАО «Т Плюс». В марте 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области и выиграл выборы в сентябре того же года.

Денис Паслер входит в Государственный совет РФ, является членом партии «Единая Россия». В 2022 году ему было присвоено звание ордена Почета. Он находится под международными санкциями Канады, Украины, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

В прошлом году, во время его губернаторского срока Оренбургская область пережила один из самых сильных и разрушительных паводков за всю историю.