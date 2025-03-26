VIP-перевозчик улетает от основателя

В принадлежащем группе ТАИФ перевозчике «Тулпар Эйр», работающем в сегменте бизнес-авиации, введена процедура наблюдения. Авиакомпания попросила признать себя банкротом из-за невозможности выплатить основателю Азату Хакиму, вышедшему из капитала в 2023 году, еще 587 млн руб. за его долю по решению суда. Юристы последнего считают, что «Тулпар Эйр» может рассчитаться по долгам за счет продажи одного из бортов. А эксперты указывают, что с учетом заметного объема бизнес-рейсов из Казани и дефицита парка перевозчик на рынке востребован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр» в аэропорту Казани, 16 апреля 2008 года

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Самолет авиакомпании «Тулпар Эйр» в аэропорту Казани, 16 апреля 2008 года

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении авиакомпании «Тулпар Эйр» процедуру наблюдения до 26 августа. Об этом “Ъ” рассказал юрист Всеволод Нестеров, представляющий интересы основателя компании Азата Хакима. Господин Хаким участвует в деле в качестве третьего лица. Сообщение о введении наблюдения также есть в картотеке дел. С заявлением о банкротстве сама «Тулпар Эйр» обратилась в суд в феврале.

«Тулпар Эйр» основана в 1993 году, специализируется на организации VIP-рейсов. Базируется, как указано на сайте, в аэропортах Казани, Бегишево (Татарстан) и Внуково. Входила в ГК «Тулпар Аэро» Азата Хакима. В 2019 году 51% перевозчика получила группа ТАИФ, которая в сентябре 2023 года увеличила пакет до 100%, следует из СПАРК. Собственником ТАИФ Forbes называет Альберта Шигабутдинова с состоянием $2,2 млрд.

В ТАИФ и «Тулпар Эйр» на вопросы “Ъ” не ответили.

Процедура наблюдения в «Тулпар Эйр» введена на фоне спора с основателем. В декабре 2024 года арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Азата Хакима и решил взыскать с авиакомпании 451,45 млн руб.— невыплаченную часть действительной стоимости доли в размере 49%, проданной в 2023 году. С учетом процентов за пользование чужими денежными средствами авиакомпания должна выплатить 587 млн руб. «Тулпар Эйр» обжаловала решение в апелляции. Ранее за свою долю Азат Хаким получил 419,57 млн руб.

По данным “Ъ”, представители господина Хакима ранее в марте просили суд прекратить производство по делу, но получили отказ. «Теперь мы утратили возможность урегулирования мирным путем в индивидуальном порядке и продолжим отстаивать право на выплаты совместно с другими кредиторами»,— прокомментировал Всеволод Нестеров.

Парк воздушных судов перевозчика включает четыре самолета Bombardier и два вертолета. По итогам 2024 года «Тулпар Эйр» получила 112 млн руб. чистой прибыли, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее, и в 5,3 раза меньше, чем в 2022 году.

Стоимость активов, согласно отчетности по МСФО, составляет 3,1 млрд руб. По данным “Ъ”, в феврале авиакомпания уведомила суд, что 65% активов находятся в залоге у банка «Аверс», включая парк воздушных судов. По информации “Ъ”, стоимость самолетов и вертолетов перевозчик оценил в отчете для суда почти в 2,4 млрд руб. Общую задолженность перевозчик, по данным “Ъ”, оценивает в 1,7 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. приходятся на банк «Аверс». По данным собеседников “Ъ”, последний кредит на 1,1 млрд был выдан в сентябре 2024 года и пошел на приобретение самолета CL Bombardier Challenger 600 за 1,25 млрд руб. Всего в списке кредиторов на «Федресурсе» фигурирует 65 компаний.

9,2 тысячи вылетов бизнес-авиации выполнено в РФ в 2023 году, по данным WingX.

Гендиректор «Тулпар Эйр» Антон Сидоркин в обращении в суд, по данным “Ъ”, объяснял, что возможности погасить задолженность перед Азатом Хакимом без изъятия активов нет и выплата ему приведет к невозможности расплачиваться с другими контрагентами. С учетом авиационной специфики бизнеса даже кратковременные задержки в платежах поставщикам и кредиторам приведут к рискам утраты летных сертификатов и прекращения работы, пояснял господин Сидоркин.

Азат Хаким заявил “Ъ”, что считает банкротство «Тулпар Эйр» фиктивным и затеянным с целью избежать выплат за его долю.

По словам Всеволода Нестерова, процессом банкротства компания пытается повлиять на апелляцию и добиться отмены решения по выплате. Положения закона «Об ООО» запрещают обществу в случае появления признаков банкротства выплачивать действительную стоимость доли, поясняет господин Нестеров. При этом, добавляет он, кредиты выдавались аффилированным с ТАИФ банком «Аверс». Азат Хаким отмечает, что воздушные суда «Тулпар Эйр» стоят около 4,5 млрд руб. и компания может продать один борт для выплаты долга. На любой из этих самолетов в РФ быстро найдется покупатель, подчеркнул он.

Партнер юрфирмы Briefcase Law Office Анна Самойлова говорит, что суд может констатировать наличие фиктивного банкротства на основании заключения сделок на заведомо невыгодных условиях. Юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Владислав Росляков отмечает, что арбитражный управляющий может проанализировать платежеспособность должника, и если сделает вывод о возможности удовлетворить требования кредиторов без существенного осложнения деятельности, то «налицо фиктивное банкротство».

Услуги VIP-перевозчика в любом случае будут востребованы в Казани и за ее пределами, отмечает руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко. На фоне дефицита провозных емкостей в деловой авиации спрос на такие перевозки растет: «Это достаточно свежий парк, и самолеты точно не останутся без дела». Аэропорт Казани, добавляет господин Петроченко, входит в топ-5 аэропортов РФ по количеству вылетов бизнес-авиации. Примерно две трети рейсов, по экспертной оценке, «Тулпар» выполняла внутри РФ, остальные — в дружественные страны. При этом подлет от Москвы до Казани занимает всего час, поэтому большая часть зарубежных маршрутов выполнялась из Москвы. «Это очень удобное географическое положение для VIP-перевозчика, который может строить свою сеть перевозок из Москвы и иметь базу техобслуживания всего в часе от столицы»,— указывает эксперт.

Айгуль Абдуллина