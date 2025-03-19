Это просто «Космос»

Как выяснил “Ъ”, бывший перевозчик «Роскосмоса» попросил Росавиацию приостановить его сертификат эксплуатанта. «Космос», который с 2022 года принадлежит структуре Минобороны, потерял три четверти сотрудников и остался с одним самолетом в парке. Но там надеются найти финансирование, чтобы погасить более 900 млн руб. долга перед акционерами, сотрудниками и налоговой, требующей признать «Космос» банкротом. Собеседники “Ъ” отмечают, что ценность компании в ее допусках и компетенциях, но называют шансы на сохранение «проекта Тимура Иванова» минимальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «Космос» на коммерческие перевозки по заявлению авиакомпании от 20 февраля, следует из реестра регулятора. На восстановление сертификата по Федеральным авиационным правилам (ФАП-10) у компании есть 270 дней. При этом компания должна успеть возобновить действие документа до введения внешнего управления. В ноябре 2024 года инспекция ФНС обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании «Космоса» банкротом. В качестве кредитора к иску присоединился Специальный летный отряд (СЛО) Минобороны. Очередное заседание назначено на 19 марта. “Ъ” направил запрос в ФНС.

СЛО Минобороны приобрел за 1 руб. 75% минус 1 акцию авиакомпании в конце 2022 года у «Роскосмоса», который сохранил остальную долю (см. “Ъ” от 2 декабря 2022 года). На тот момент суммарный чистый убыток авиакомпании за пять лет составлял около 700 млн руб., парк насчитывал три самолета: один Ту-134 и два Як-42. Сейчас, по данным Росавиации, в сертификате «Космоса» остается один Як-42. По данным источников “Ъ”, совокупная задолженность «Космоса» приближается к отметке 900 млн руб.: более 400 млн руб. компания должна структурам «Роскосмоса», более 300 млн руб.— СЛО Минобороны, более 100 млн руб.— ФНС и около 20 млн руб.— сотрудникам.

По итогам 2023 года, по СПАРК, в авиакомпании работали более 200 человек, сейчас, по информации источников “Ъ”, там осталось около 40 сотрудников.

Займы на погашение налоговой задолженности новый акционер перестал, по их данным, выдавать с 2024 года. В «Роскосмосе» и Минобороны не стали комментировать ситуацию.

Авиакомпания «Космос» основана в 1995 году на базе Ракетно-космической корпорации «Энергия». Лицензии перевозчика позволяют перевозить в том числе опасные грузы, включая легковоспламеняющиеся и ядерные материалы. Компания выполняла перевозки в интересах «Роскосмоса» и его структур. Имела допуски в Китай, страны ЕС, Юго-Восточной Азии, Африки и др. С 2019 года по заказу структур Минобороны компания выполняла пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля, для военнослужащих, их семей и гражданских специалистов.

В авиакомпании “Ъ” подтвердили приостановку сертификата, подчеркнув, что полеты выполняются с использованием свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.

«По мере улучшения финансового состояния обязательно будет принято решение о возобновлении использования коммерческого сертификата эксплуатанта»,— сообщили в «Космосе». ФАП-10 требуют от эксплуатантов наличия в парке минимум трех самолетов. Сейчас перевозчик, по данным “Ъ”, ведет переговоры с собственниками Як-42 об аренде ВС на условиях летно-технической эксплуатации. «Поскольку в сертификате эксплуатанта авиакомпании есть тип ВС Як-42, авиакомпания ведет поиск именно таких самолетов»,— уточнили в «Космосе».

По версии источников “Ъ”, основной собственник больше не заинтересован в сохранении авиакомпании.

Согласно акционерному соглашению от мая 2022 года (есть у “Ъ”), новый акционер обязался обеспечить долгосрочное развитие перевозчика для погашения задолженности перед «Роскосмосом» до 2041 года. Для этого покупатель должен был обеспечить авиакомпанию необходимой производственной загрузкой и содействовать максимальному увеличению объема перевозок. Компания по условиям соглашения сохраняла статус «оператора космической отрасли». Но «Роскосмос», по словам собеседников “Ъ”, сосредоточился на развитии другого своего перевозчика — Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (в парке два Ту-204 и один вертолет AS-350B3).

Причины потери интереса бенефициара компании к перевозчику бывшие сотрудники авиакомпании и другие источники “Ъ” в отрасли объясняют перестановками в Минобороны.

Куратором «Космоса», по их словам, выступал бывший замминистра Тимур Иванов. После его ареста в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки, говорят они, в Минобороны не осталось заинтересованных в продлении деятельности «планово-убыточного перевозчика».

Основной акционер перестал «конструктивно отвечать на письма руководства компании», сообщили “Ъ” ее бывшие сотрудники. По их словам, пришедший в «Космос» в мае 2024 года гендиректор Михаил Смирных, прежде возглавлявший «Волгу-Днепр», предлагал варианты сохранения перевозчика, а также «предпринимал действия по оптимизации персонала». По словам коллег господина Смирных, он также «безуспешно пытался уволиться», после того как убедился, что акционер не планирует пополнять парк.

На конец 2022 года в Минобороны рассчитывали пополнить парк «Космоса» семью самолетами со вторичного рынка: двумя Ил-76 и пятью Ту-204/214. Рассматривались машины, требующие восстановления летной годности, которые принадлежат лизингодателю «Ростеха» «ИФК Финанс» (см. “Ъ” от 21 апреля 2022 года). Но эти планы не получили развития из-за задержек финансирования на ремаркетинг самолетов. Также обсуждалась аренда самолетов других авиакомпаний, в том числе входящей в «Ростех» Red Wings. Другой попыткой пополнить флот стали переговоры со СЛО «Россия» о передаче двух Ту-214 и двух Ил-96. Процесс был заморожен, когда СЛО Минобороны, по словам источников “Ъ”, прекратил участие в начавшейся приемке.

В «Космосе» “Ъ” сообщили, что первая попытка начать процедуру банкротства была предпринята основным акционером 24 мая 2024 года, «в день появления информации о текущем гендиректоре в системе ЕГРЮЛ».

В авиакомпании пояснили, что 15 ноября 2024 года гендиректор подал заявление об увольнении, но из-за ухода нескольких членов совета директоров совет потерял кворум и не мог принять решение о смене гендиректора. «Новый состав совета до сих пор не сформирован, и гендиректор оказался "прикован" к должности»,— говорят в компании. Там добавили, что «продолжают поиск новых потенциальных инвесторов, а также расширяют сотрудничество с текущими заказчиками для улучшения финансового состояния». В «Космосе» подчеркнули, что «финансовое оздоровление сложно, но вполне реально».

Большинство собеседников “Ъ” отмечают, что ценность компании в компетенциях, штате специалистов и допусках.

Так, для получения допусков на международные рейсы любому новому эксплуатанту придется два года выполнять полеты внутри РФ. Кроме того, достаточно сложно получить лицензию на перевозку ядерных материалов и еще более затруднительно в условиях санкций получить международный код ICAO, без которого летать за рубеж нельзя. По оценкам одного из источников “Ъ”, если компания сможет возобновить перевозки на два-три самолетах, то сможет рассчитаться с налоговой за один-два года и вернуться к графику погашений долгов перед «Роскосмосом».

Единственный вариант избежать на стадии конкурсного производства ликвидации компании — заключение мирового соглашения со всеми кредиторами, говорит партнер юрфирмы Briefcase Law Office Анна Самойлова.

Сейчас, по ее словам, заявление о банкротстве «Космоса» принято к производству по упрощенной процедуре отсутствующего должника, а в таких случаях суд, как правило, сразу вводит конкурсное производство без попыток «оздоровления». Для введения наблюдения — реабилитационного этапа, говорит юрист, инспекция ФНС должна перевести дело в общий порядок дел о банкротстве.

Айгуль Абдуллина