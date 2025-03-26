Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки

Госдума отклонила законопроект, дающий регионам право вводить 50-процентную скидку при оперативной уплате штрафа за нарушения правил (неоплату) платной парковки. Речь о поправках к КоАП РФ, которые в июле 2024 года внес в Госдуму петербургский парламент. Предлагалось разрешить субъектам федерации устанавливать 50-процентную скидку, если гражданин оплатил штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В Москве, напомним, штраф за неоплату парковки составляет 5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Краснодаре — 3 тыс. руб., в Туле и Тюмени — 2,5 тыс. руб. Санкции установлены региональными КоАПами. В первоначальном варианте поправок предлагалось разрешить субъектам устанавливать скидку при уплате штрафа за все региональные административные нарушения, в итоге авторы оставили в тексте лишь норму о платных парковках.

Дисконт, напомним, был введен Госдумой в КоАП РФ в 2016 году как мера стимуляции нарушителей ПДД к своевременной оплате штрафов. Гражданин мог в 20-дневный срок уплатить половину штрафа (например, за превышение скорости в 40–60 км/ч или непристегнутый ремень безопасности). С 1 января 2025 года вступили в силу поправки, уменьшающие эту скидку до 25%, но увеличивающие срок льготной оплаты до 30 дней. На региональные составы скидка не распространяется. В пояснительной записке к поправкам петербургские депутаты ссылались на мнение граждан: им непонятно, почему штрафы за нарушение ПДД при оперативной оплате можно оплачивать со скидкой, а за неоплату парковки — нет.

В правительстве РФ в 2024 году поддерживали петербургский законопроект при условии его доработки. Так, в Белом доме сочли, что наделение регионов правом самим вводить скидку на уплату штрафов «не соответствует принципу равенства перед законом» (см. “Ъ” от 28 октября 2024 года). В профильном комитете Госдумы по госстроительству в октябре 2024 года одобряли законопроект, но в феврале 2025 года изменили свое мнение, порекомендовав отклонить. В заключении комитета говорится, что поправки не должны носить «точечный характер»: нужно провести «комплексную работу» совместно с регионами и Минюстом для уточнения «полномочий субъектов в сфере административного законодательства».

Иван Тяжлов