Скидке дали настояться

Региональные власти могут получить право устанавливать скидку в 50% при оперативной уплате штрафа за нарушение правил платной парковки. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять парламенту в первом чтении соответствующий законопроект, внесенный петербургскими депутатами. Авторы, ссылаясь на мнение граждан, говорят, что многим непонятно, почему штрафы за нарушение ПДД при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, а для нарушений правил пользования платными парковками такой возможности нет. Речь идет об одном из крупных административных взысканий: в настоящий момент в Москве, например, штраф составляет 5 тыс. руб. К моменту рассмотрения на пленарном заседании документ будет доработан с учетом пожеланий правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки к КоАП РФ, о которых идет речь, внесли в петербургский парламент минувшей весной депутаты от «Единой России» и «Яблока». В первоначальном варианте предлагалось разрешить субъектам устанавливать 50-процентную скидку при уплате штрафа за все административные нарушения, ответственность за которые записана в региональных законах. Однако затем авторы оставили лишь норму о погашении задолженности за нарушение норм платной парковки. Гражданин сможет получить скидку, если уплатит штраф в течение 20 дней со дня выхода постановления. Отметим, речь идет об одном из крупных административных взысканий.

В настоящий момент в Москве эта санкция составляет 5 тыс. руб.,

в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре — 3 тыс. руб.;

в Тюмени, Туле — 2,5 тыс. руб.;

Севастополе — 1,5 тыс. руб.;

Чебоксарах и Твери — 1 тыс. руб.

«По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями ПДД,— говорится в пояснительной записке.— Но если штрафы за нарушение ПДД при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками такой возможности нет. Для жителей и гостей этих городов (где введена платная парковка.— “Ъ”) такие различия часто непонятны». Так, водитель, припарковавшись под запрещающим знаком, сможет получить скидку на уплату штрафа, а нарушитель правил платной парковки — нет.

Дисконт введен Госдумой поправками к КоАП в 2016 году и был предназначен в том числе для того, чтобы стимулировать нарушителей к своевременной оплате. Сейчас скидка действует, например, при уплате штрафа за превышение скорости 40–60 км/ч, за непристегнутый ремень безопасности и проезд на красный свет.

Региональные штрафы в систему дисконтов с самого начала не были включены, поскольку власти субъектов не устанавливают санкций за нарушение правил дорожного движения.

Один из авторов законопроекта единоросс Алексей Макаров также уверен, что внесенная инициатива будет стимулировать граждан уплачивать штрафы. Его коллега по партии Алексей Цивилев добавляет, что законопроект снизит нагрузку на мировых судей, которые не справляются с делами по поводу неуплаты штрафов.

В Верховном суде РФ заявили об отсутствии концептуальных замечаний, однако положения проекта «требуют редакционного уточнения». Правительство РФ в отзыве обратило внимание законодателей, что инициатива «не отвечает принципу системности, поскольку распространяется лишь на некоторые составы административных правонарушений». Кроме того, подход, согласно которому возможность 50-процентного дисконта решают субъекты РФ, «не соответствует принципу равенства перед законом». Впрочем, в правительстве поддержали документ «при условии его доработки с учетом замечаний до внесения в Госдуму» и призвали уточнить позицию других субъектов России. В настоящий момент проект поддержали парламенты Красноярского края, Алтайского края и КБР.

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении. Документ будет доработан согласно отзыву правительства.

Столичные власти от оценок законопроекта воздерживаются. В июле, когда поправки были внесены в Госдуму, в московском дептрансе дипломатично отметили, что «правительство города всегда внимательно следит за изменениями в законодательстве», акцентируя внимание на том, что законопроект еще не принят (см. “Ъ” от 30 июля).

Полина Пучкова, Санкт-Петербург; Иван Буранов