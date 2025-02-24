Свои берега перевалируют

По данным “Ъ”, НОВАТЭК (MOEX: NVTK) готовится перенести из Бельгии в район острова Кильдин точку перевалки СПГ с ледовых танкеров на обычные. С конца марта для проекта «Ямал СПГ» закроется возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период. По оценкам “Ъ”, ее объем потребуется увеличить с 1,5 млн тонн до 2,5–2,8 млн тонн. В рамках подготовки к запрету НОВАТЭК уже начал подтягивать новые танкеры в район Кильдина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским газовозам пришла пора присмотреться к новым перевалочным пунктам

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Российским газовозам пришла пора присмотреться к новым перевалочным пунктам

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Из-за запрета на реэкспорт в портах ЕС НОВАТЭК может полностью перенести перевалку СПГ проекта «Ямал СПГ», которая сейчас проводится в бельгийском Зебрюгге, в район острова Кильдин (около 60 км от Мурманска), говорят источники “Ъ” на рынке, знакомые с планами компании. Речь, вероятно, идет только об объемах, поставляемых в Азию, а все остальные грузы по-прежнему будут уходить в Европу. «Ямал СПГ» на 50,1% принадлежит НОВАТЭКу, 20% владеет TotalEnergies, 20% — CNPC и 9,9% — Фонд Шелкового пути.

В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

ЕС в июне 2024 года запретил перегрузку в своих портах СПГ из РФ, предназначенного для продажи в третьих странах. Ограничения должны вступить в силу в конце марта. После перевалки в ЕС грузы «Ямал СПГ» обычно реэкспортируются в Азию. Аналитики предполагали, что запрет на перевалку приведет к тому, что еще больше российского СПГ будет оставаться в странах ЕС. В 2024 году объем перевалки «Ямал СПГ» в бельгийском Зебрюгге составил 2,5 млн тонн, во французском Монтуар-де-Бретань –- около 0,8 млн тонн, следует из данных Kpler.

НОВАТЭК разрабатывал различные схемы перевалки, чтобы оптимизировать использование построенных для «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах. В районе Мурманска море уже свободно ото льда благодаря влиянию Гольфстрима, и газ из этой точки могут перевозить обычные СПГ-танкеры. Из-за того что плавучие хранилища Saam FSU и Koryak FSU попали в SDN-list, у НОВАТЭКа остается возможность проводить перевалку только по схеме «борт-в-борт» (ship-to-ship).

Перегрузка СПГ по схеме «борт-в-борт» на рейдовой стоянке Кильдин-Восточный работает с ноября 2020 года. Перевалка носит сезонный характер и осуществляется только в зимний период — с ноября по июнь, в остальное время танкеры ходят в Азию напрямую через Севморпуть. По данным консультационной группы «Гекон», в 2024 году объем перевалки на Кильдине составил 1,5 млн тонн (см. график на стр. 9), СПГ на перевалку поставляло четыре газовоза, выполнено 20 рейсов.

Перемещение точки перевалки с Зебрюгге в район Мурманска снимает большинство вопросов относительно возможности доставки грузов СПГ в Азию, а также разгружает флот танкеров Arc7. Но ежегодный объем перевалки в районе Мурманска, вероятно, придется увеличить. Вместе с тем может возрасти время самой перевалки: при схеме «борт-в-борт» приход танкеров нужно синхронизировать, а сам процесс занимает около 36 часов.

При проектной мощности завода «Ямал СПГ» в 16,5 млн тонн около 14,9 млн тонн продаются по долгосрочным контрактам, остальные уходят на спот. Объем долгосрочных азиатских контрактов СПГ-завода доподлинно неизвестен. Китайская CNPC покупает около 3 млн тонн СПГ с «Ямал СПГ» на условиях DES, контракт предусматривает перевалку в Зебрюгге зимой. У французской TotalEnergies есть off-take-контракт на 4 млн тонн в год с «Ямал СПГ», часть этих объемов компания продает в Азию. Как сообщал в апреле 2024 года глава TotalEnergies Патрик Пуянне, у компании — два контракта на поставки СПГ для Европы с «Ямал СПГ» и один — для Азии, на который «надо посмотреть внимательнее», его объемов он не уточнял.

Как следует из данных Kpler, в 2024 году «Ямал СПГ» экспортировал около 20,6 млн тонн СПГ. Из этих объемов примерно 6,2 млн тонн ушли на азиатский рынок, в том числе 0,5 млн тонн проданы на споте. Таким образом, с учетом сезонности после перенесения точки перевалки на Кильдин ежегодный объем перевалки может составить 2,5–2,8 млн тонн СПГ.

Для вывоза грузов с «Ямал СПГ» НОВАТЭК сформировал флот из 15 ледовых танкеров ледового класса Arc7. Из-за санкций США СПГ-завод не может использовать флагманский танкер Arc7 «Кристоф де Маржери», который сейчас простаивает в Баренцевом море.

В последние месяцы НОВАТЭК начал подтягивать флот новых СПГ-танкеров к Кильдину. В перевалке были задействованы новые газовозы серии North, построенные на южнокорейской верфи Hanwha Ocean в 2024 году.

Начавшаяся с ноября 2024 года сезонная перевалка СПГ близ Кильдина идет в больших, чем обычно, объемах, отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Так, в ноябре на перевалку было направлено три партии СПГ, в декабре и январе — по четыре.

«Очевидно, что технологически возможен рост объемов перевалки. Текущие четыре рейса в месяц обеспечивают перевалку 300 тыс. тонн, что в годовом исчислении составляет 3,6 млн тонн»,— говорит господин Григорьев. Самый большой объем поставок на перевалку, по данным эксперта, отмечался в апреле 2023 года — семь судов с общим грузом 0,5 млн тонн. При благоприятных погодных условиях и достаточности буксирного флота это позволяет выйти на объем перевалки в 6 млн тонн в год.

Как отмечает господин Григорьев, вывоз СПГ из безледной акватории Нордкапской ветви Гольфстрима, где расположен комплекс Кильдин-Восточный, допускает использование газовозов даже без ледовых классов, что расширяет возможность привлечения судов с фрахтового рынка. При переносе перевалки из Зебрюгге на Кильдин длительность доставки СПГ до азиатских портов, по его оценкам, практически не изменится. «Безусловно, увеличивается длительность рейса конвенционального газовоза-отвозчика, но это компенсируется сокращением длительности круговых рейсов газовозов типа "Кристоф де Маржери"»,— уточняет он.

Татьяна Дятел