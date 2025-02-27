Россия готова возобновить с США диалог о сокращении стратегических вооружений

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-3. Соглашение между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД России Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Замглавы МИД России Сергей Вершинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы, естественно, за возобновление таких стратегических договоренностей. Но это требует очень тщательной и полномерной работы. А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в интересах обеспечения стратегической стабильности»,— сказал господин Вершинин «РИА Новости» на полях Недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, в том числе из-за неисполнения Вашингтоном положений договора. Госдеп США, в свою очередь, также говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог.

Дискуссия о возможном взаимном сокращении вооружений возобновилась после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и последующих переговоров в Эр-Рияде. Так, Владимир Путин выступил в поддержку идеи американского президента сократить оборонные расходы РФ и США. Господин Путин назвал хорошей идеей взаимное сокращение таких расходов на 50%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Говорить — не договариваться».