За январь в ЮФО было опубликовано более 220 вакансий с упоминанием ChatGPT

В январе 2025 года в Южном федеральном округе было опубликовано более 220 вакансий с упоминанием ChatGPT, тогда как за аналогичный период 2024 года таких предложений насчитывалось около 150. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе hh.ru. Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова отметила, что внедрение искусственного интеллекта приведет к значительным изменениям на рынке труда в ближайшие 5–10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Среди вакансий, связанных с ИИ, в 2024 году в Краснодарском крае наиболее востребованными оказались SMM-специалисты, дизайнеры, копирайтеры, редакторы, маркетологи, аналитики, менеджеры по продажам и IT-специалисты (включая техническую поддержку, DevOps-инженеров и программистов).

Согласно исследованию hh.ru, нейросети наиболее активно применяют сотрудники креативных отделов: дизайнеры и маркетологи (30%), бизнес-аналитики (11%), а также менеджеры по продукту (11%). Основные задачи, решаемые с помощью ИИ,— генерация креативного контента (63%), обработка и анализ данных (44%), прогнозирование и аналитика (31%). По мнению опрошенных, наибольшую вероятность замещения искусственным интеллектом имеют профессии переводчика, аналитика данных, специалиста колл-центра, бухгалтера, корректора, редактора, дизайнера, SMM-менеджера и программиста.

По данным hh.ru, в 2023–2024 годах количество вакансий с упоминанием ИИ в России выросло вдвое по сравнению с 2021–2022 годами. В ЮФО динамика оказалась еще более заметной: если в 2021 году на рынке труда региона было не более 10 таких вакансий, то в 2023 году — свыше 500, а в 2024-м — порядка 400. В hh.ru уточняют, что фактическое количество подобных предложений может быть выше, поскольку работодатели используют различные обозначения: ИИ, нейросети, AI (Artificial Intelligence) и другие.

Вячеслав Рыжков