В Новороссийске для тушения горящего полигона применили инновационные материалы

Во время ликвидации пожара на свалке в Новороссийске впервые применили бентонитовые маты — инновационные материалы из природной глины, обладающие свойствами гидроизоляции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Раскладывая их на откосах, мы исключаем поступление кислорода в очаги возгорания, что исключает возможность горения и выделение газа»,— пояснил господин Гавриков.

По его словам, бентонитовые маты начали применять в качестве одного из инструментов для борьбы с пожаром из-за их свойств гидроизоляции. В остальном пожарные действуют по наработанной схеме — продолжают тушить очаги возгорания, поливая их водой и засыпая грунтом. По состоянию на 12:00 25 марта отсыпано более 55,5 тыс. кубометров грунта.

Площадь горения на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 кв. м. В тушении задействованы 92 человека и 43 единицы техники, в том числе автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

Алена Воробьева