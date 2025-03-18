Эколог Витишко предупредил об опасности «мусорного оползня» в Новороссийске

Руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко предупредил об угрозе схода «мусорного оползня» на полигоне твердых коммунальных отходов в Новороссийске, где пятые сутки продолжается тушение пожара. Об этом он сообщил «НР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Я предполагаю, что вода провоцирует намокание мусора и, как следствие, выделение биогазов в большем количестве из тех локаций, где был пожар в прошлом году. Что возможно далее? Пойдут оползни, склон может начать валиться на земли лесного фонда. Пострадает лес», — заявил эксперт.

Пожар на мусорном полигоне, эксплуатируемом ООО «Терра-Н», не прекращается уже пятые сутки. Изначально его площадь составляла 2,5 тыс.кв. м. По состоянию на 18 марта мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о локализации возгорания на площади 2,1 тыс. кв. м.

В борьбе с огнем задействованы 94 человека и 42 единицы специальной техники. Специалисты проводят проливку водой и засыпают очаги грунтом.

Лия Пацан