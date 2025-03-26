Мишустин: рост доходов бюджета помог решить задачи СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2024 год. Он заявил, что в прошлом году доходы федерального бюджета увеличились более чем на четверть и это помогло выполнить социальные обязательства и реализовать мероприятия в сфере нацбезопасности, в том числе в рамках военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Мишустин отметил, что российская экономика растет в шесть раз быстрее европейской. «Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превосходят среднемировые... Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности»,— сказал господин Мишустин.

По его словам, «локомотивом роста» российской экономики стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. Премьер уточнил, что вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили около 7,5%. Михаил Мишустин также считает, что экономика страны становится «более технологичной и диверсифицированной», что благоприятно влияет на бюджетную устойчивость.

Господин Мишустин рассказал, что правительство вместе с Центробанком работает над укреплением макроэкономической стабильности и снижением инфляции. Также в числе задач он назвал повышение производительности труда и преодоление дефицита кадров.

Президент Владимир Путин говорил, что дополнительным катализатором структурных изменений в российской экономике стали санкции. Глава Минэкономики Максим Решетников считает, что в ноябре и декабре 2024 года рост экономики РФ перестал быть фронтальным и появились первые признаки охлаждения. Среди причин он назвал повышение ключевой ставки Центробанком. 21 марта регулятор третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».