Крупнейшие сырьевые трейдеры допустили возвращение в Россию при снятии санкций

Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдинговые компании допускают возвращение в Россию в случае снятия санкций. однако некоторые из них сомневаются, что это произойдет в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Если санкции будут ослаблены таким образом, что мы сможем вернуться, то почему бы нам этого не сделать? Это наша работа»,— сказал в интервью генеральный директор Gunvor Group Торбьорн Торнквист.

По данным агентства, комментарии участников глобального отраслевого саммита FT Commodities в Швейцарии показывают, как рынок зависит от переговорного процесса между РФ и США.

По итогам прошедших 24 марта в Эр-Рияде переговоров РФ и США договорились о прекращении огня в Черном море. Также планируется разработка мер по прекращению огня по энергетике России и Украины на 30 дней с 18 марта. Договоренности РФ и США по прекращению огня в Черном море вступят в силу лишь после снятия санкций с Россельхозбанка и других банков, обеспечивающих торговлю в АПК, сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.

Подробнее о вероятном снятии санкций с российских сельхозкомпаний — в материале «Акции удобрили ожиданиями».