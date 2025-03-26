Депардье заявил о своей «русской натуре» на суде по делу о домогательствах

Актер Жерар Депардье, которого обвиняют в сексуальном насилии, сегодня дал показания в ходе первого выступления на судебном процессе в Париже. 76-летний актер признал, что действительно использовал вульгарную речь и однажды якобы случайно схватил одну из предполагаемых пострадавших за бедра, но отверг обвинения в сексуальном насилии. Также он согласился с тем, что его поведение воспринимается как хамское, но он объяснил это своей «русской натурой».

«Мне всегда говорили, что у меня "русская натура"; не знаю, в чем дело — в пьянстве или вульгарности»,— сказал господин Депардье (цитата по France 24).

Обвинения против господина Депардье выдвинули 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя ассистентка режиссера Сара. Амели утверждает, что актер однажды «грубо схватил» ее, прижав ногами, и трогал за талию, живот и грудь. На это Жерар Депардье заявил, что сделал это, «чтобы не поскользнуться». Сара же заявляет, что актер неоднократно касался ее ягодиц и позволял себе другие возмутительные действия, сопровождая это всякого рода уничижительными замечаниями. В ответ актер заявил на том, что он не «хищник» и не «трогает женские ягодицы».

В общей сложности против актера выдвинуто шесть исков со стороны женщин, два из которых были закрыты за истечением срока давности. Если актера признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере €75 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Жерара Депардье сбрасывают с пьедестала».