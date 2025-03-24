В Париже начинается судебный процесс над Жераром Депардье

Жерар Депардье сегодня, 24 марта, предстанет перед судом Парижа по обвинению в сексуальных посягательствах, сексуальных домогательствах и сексистских оскорблениях в отношении двух женщин. Актеру грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере до €75 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Мурашкин / Mercury Фото: Александр Мурашкин / Mercury

Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины, 54 и 34 лет. По их словам, актер домогался их во время съемок фильма «Зеленые ставни». Инциденты якобы произошли 31 августа и 10 сентября 2021 года. Актер все обвинения отвергает.

Суд должен был состояться еще в октябре 2024 года, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья 76-летнего актера. Первое слушание начнется сегодня в 15:30 мск.

Кирилл Сарханянц