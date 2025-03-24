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Жерара Депардье сбрасывают с пьедестала

Знаменитого французского актера судят в Париже

В суде Парижа началось рассмотрение уголовного дела Жерара Депардье. Две женщины обвиняют 76-летнего актера в «сексуальной агрессии» во время совместной работы на съемках фильма в 2021 году. Если его признают виновным, Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере €75 тыс. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Жерар Депардье в суде Парижа по делу о сексуальной агрессии на съемках

Жерар Депардье в суде Парижа по делу о сексуальной агрессии на съемках

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Жерар Депардье в суде Парижа по делу о сексуальной агрессии на съемках

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В суд Депардье пришел в черном костюме и черной рубахе, опираясь на плечо своего адвоката, в сопровождении полицейских. Этот день явно не станет для него радужным. Впервые за последние месяцы публика сможет увидеть своего любимого Деде — но не на сцене и не на экране, а на скамье подсудимых. Зал в уголовном суде Парижа осаждали сторонники движения MeToo, поклонники актера и журналисты всех французских СМИ. «Лишних билетов» не было.

Действия, в которых обвиняют Депардье, были преданы огласке предполагаемыми жертвами год назад. Случилось все, по их словам, четыре года назад в особняке в 16-м округе Парижа. Там снимался фильм «Зеленые ставни» Жана Беккера с участием давней подруги Депардье Фанни Ардан, в котором он сам изображал пожилого актера, дряхлеющую кинозвезду. И, как утверждают прокуроры, слишком увлекся ролью «священного чудовища».

Обвинения против него выдвинули 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя ассистентка режиссера Сара.

Первая утверждает, что Депардье «грубо схватил» ее, прижав ногами, и стал трогать за талию, живот и грудь. Вторая заявляет, что он не раз касался ее ягодиц и позволял себе другие возмутительные действия, сопровождая это всякого рода уничижительными и женоненавистническими замечаниями.

После подачи жалобы Жерар Депардье был задержан для дачи показаний и провел день в парижском управлении уголовной полиции. Все обвинения он категорически отрицал. Процесс, изначально назначенный на октябрь 2024 года, был перенесен из-за состояния здоровья актера. Защита жаловалась на проблемы с шунтированным сердцем, диабетом, давлением, что плохо вяжется с рисуемым жертвами образом неукротимого грубияна, приставалы и задиры.

В марте 2025 года врачи пришли к выводу, что Депардье способен участвовать в судебных слушаниях, но с определенными ограничениями: заседания не должны превышать шести часов, с обязательным перерывом через три часа, предоставлением еды и паузами для контроля уровня сахара в крови. Парижский суд счел, что «в интересах всех, чтобы Жерар Депардье мог высказаться». С этим согласился и адвокат актера: «Он не хочет защищать свою правду, он хочет защищать правду».

Жерар Депардье уже не раз провоцировал скандалы. Например, в 2013 году, когда он уехал из Франции, возмущенный высокими налогами, принял российское гражданство и стал почетным гражданином Чечни. Сейчас его собираются обвинить в налоговом мошенничестве.

Однако чаще всего звучали обвинения в неподобающем отношении к слабому полу: поведение актера на съемках и в жизни вызвало жалобы двух десятков женщин, ставших объектами грубых замечаний, приставаний и вынужденных объятий.

В общей сложности против него выдвинуто шесть исков со стороны женщин, два из которых были закрыты за истечением срока давности. В октябре 2023 года Депардье опубликовал в газете Le Figaro открытое письмо, в котором просил прощения у своих партнерш по сцене: «Никогда, ни при каких обстоятельствах я не причинял вреда женщине. Сделать женщине больно — это все равно что пнуть собственную мать. Да, я был провокационным, эксцентричным, иногда грубым. Если я кого-то обидел или шокировал, я приношу извинения. Но я не насильник и не хищник».

Ясно, что Жерар Депардье, может быть, и не хищник, но уж точно не зайчик. Гости российского «Кинотавра», куда актер приезжал в 1995 году, вспоминают его неуемное, хотя и веселое свинство, свидетелем чему стал, например, работавший с ним на фестивале обозреватель «Ъ» Михаил Трофименков.

Нет сомнений и в том, что Депардье будет жестоко наказан, даже если на этом процессе его оправдают.

Уже сейчас его обходят стороной кинорежиссеры, опасаясь его буйного нрава и испорченной репутации, его спектакли отменяют из страха протестов в зале.

Процесс в Париже важен, потому что это нечто вроде символического сбрасывания памятника с пьедестала — с той лишь разницей, что памятник еще жив. Деде и современный мир, как оказалось, принадлежат к разным эстетическим и этическим реальностям, как если бы Тартюф судил Гаргантюа.

В 2024 году по обвинению в сексуальном насилии был арестован рэпер P.Diddy

В парижском суде сталкиваются эти два мира. В одном Депардье сыграл самого себя — бунтаря, грубияна, обаятельного негодяя из «Вальсирующих» Бертрана Блие, которые теперь даже боятся показывать во Франции, чтобы не будить лиха. В другом мире растет справедливая гордость женщин, их нежелание быть сексуальной игрушкой, объектом насмешек или громоотводом для плохого настроения. Изменит ли итог процесса любовь к актеру со стороны его давних поклонников? Нет. Изменит ли он ненависть и презрение к нему со стороны сторонников MeToo? Тем более нет. Одна эпоха побеждает другую, но не убеждает ее.

Алексей Тарханов

Фотогалерея

Громкие секс-скандалы

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В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году

В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году

Фото: Reuters

В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году

В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году

Фото: Reuters

В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ

В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ

Фото: Reuters

В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией

В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией

Фото: Reuters

В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом

В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом

Фото: Reuters

В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы

В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы

Фото: Reuters

В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»

В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет

В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет

Фото: Reuters

В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск

В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск

Фото: Reuters

В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью

В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью

Фото: AP / Rob Griffith, File

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

Фото: Reuters

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В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году

Фото: Reuters

В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году

Фото: Reuters

В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ

Фото: Reuters

В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией

Фото: Reuters

В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом

Фото: Reuters

В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы

Фото: Reuters

В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет

Фото: Reuters

В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск

Фото: Reuters

В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью

Фото: AP / Rob Griffith, File

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

Фото: Reuters

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