Жерара Депардье сбрасывают с пьедестала

В суде Парижа началось рассмотрение уголовного дела Жерара Депардье. Две женщины обвиняют 76-летнего актера в «сексуальной агрессии» во время совместной работы на съемках фильма в 2021 году. Если его признают виновным, Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере €75 тыс. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жерар Депардье в суде Парижа по делу о сексуальной агрессии на съемках

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Жерар Депардье в суде Парижа по делу о сексуальной агрессии на съемках

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В суд Депардье пришел в черном костюме и черной рубахе, опираясь на плечо своего адвоката, в сопровождении полицейских. Этот день явно не станет для него радужным. Впервые за последние месяцы публика сможет увидеть своего любимого Деде — но не на сцене и не на экране, а на скамье подсудимых. Зал в уголовном суде Парижа осаждали сторонники движения MeToo, поклонники актера и журналисты всех французских СМИ. «Лишних билетов» не было.

Действия, в которых обвиняют Депардье, были преданы огласке предполагаемыми жертвами год назад. Случилось все, по их словам, четыре года назад в особняке в 16-м округе Парижа. Там снимался фильм «Зеленые ставни» Жана Беккера с участием давней подруги Депардье Фанни Ардан, в котором он сам изображал пожилого актера, дряхлеющую кинозвезду. И, как утверждают прокуроры, слишком увлекся ролью «священного чудовища».

Обвинения против него выдвинули 53-летняя декоратор Амели и 33-летняя ассистентка режиссера Сара.

Первая утверждает, что Депардье «грубо схватил» ее, прижав ногами, и стал трогать за талию, живот и грудь. Вторая заявляет, что он не раз касался ее ягодиц и позволял себе другие возмутительные действия, сопровождая это всякого рода уничижительными и женоненавистническими замечаниями.

После подачи жалобы Жерар Депардье был задержан для дачи показаний и провел день в парижском управлении уголовной полиции. Все обвинения он категорически отрицал. Процесс, изначально назначенный на октябрь 2024 года, был перенесен из-за состояния здоровья актера. Защита жаловалась на проблемы с шунтированным сердцем, диабетом, давлением, что плохо вяжется с рисуемым жертвами образом неукротимого грубияна, приставалы и задиры.

В марте 2025 года врачи пришли к выводу, что Депардье способен участвовать в судебных слушаниях, но с определенными ограничениями: заседания не должны превышать шести часов, с обязательным перерывом через три часа, предоставлением еды и паузами для контроля уровня сахара в крови. Парижский суд счел, что «в интересах всех, чтобы Жерар Депардье мог высказаться». С этим согласился и адвокат актера: «Он не хочет защищать свою правду, он хочет защищать правду».

Жерар Депардье уже не раз провоцировал скандалы. Например, в 2013 году, когда он уехал из Франции, возмущенный высокими налогами, принял российское гражданство и стал почетным гражданином Чечни. Сейчас его собираются обвинить в налоговом мошенничестве.

Однако чаще всего звучали обвинения в неподобающем отношении к слабому полу: поведение актера на съемках и в жизни вызвало жалобы двух десятков женщин, ставших объектами грубых замечаний, приставаний и вынужденных объятий.

В общей сложности против него выдвинуто шесть исков со стороны женщин, два из которых были закрыты за истечением срока давности. В октябре 2023 года Депардье опубликовал в газете Le Figaro открытое письмо, в котором просил прощения у своих партнерш по сцене: «Никогда, ни при каких обстоятельствах я не причинял вреда женщине. Сделать женщине больно — это все равно что пнуть собственную мать. Да, я был провокационным, эксцентричным, иногда грубым. Если я кого-то обидел или шокировал, я приношу извинения. Но я не насильник и не хищник».

Ясно, что Жерар Депардье, может быть, и не хищник, но уж точно не зайчик. Гости российского «Кинотавра», куда актер приезжал в 1995 году, вспоминают его неуемное, хотя и веселое свинство, свидетелем чему стал, например, работавший с ним на фестивале обозреватель «Ъ» Михаил Трофименков.

Нет сомнений и в том, что Депардье будет жестоко наказан, даже если на этом процессе его оправдают.

Уже сейчас его обходят стороной кинорежиссеры, опасаясь его буйного нрава и испорченной репутации, его спектакли отменяют из страха протестов в зале.

Процесс в Париже важен, потому что это нечто вроде символического сбрасывания памятника с пьедестала — с той лишь разницей, что памятник еще жив. Деде и современный мир, как оказалось, принадлежат к разным эстетическим и этическим реальностям, как если бы Тартюф судил Гаргантюа.

В парижском суде сталкиваются эти два мира. В одном Депардье сыграл самого себя — бунтаря, грубияна, обаятельного негодяя из «Вальсирующих» Бертрана Блие, которые теперь даже боятся показывать во Франции, чтобы не будить лиха. В другом мире растет справедливая гордость женщин, их нежелание быть сексуальной игрушкой, объектом насмешек или громоотводом для плохого настроения. Изменит ли итог процесса любовь к актеру со стороны его давних поклонников? Нет. Изменит ли он ненависть и презрение к нему со стороны сторонников MeToo? Тем более нет. Одна эпоха побеждает другую, но не убеждает ее.

Алексей Тарханов